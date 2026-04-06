Video Rogobete: "Nu există bani pentru litigiu". România achită vaccinuri Pfizer pe care nu le poate folosi

România va plăti cele 39 de milioane de doze de vaccin Pfizer, dar refuză livrarea din lipsă de spațiu. 
Ministrul Sănătăţii spune că va încerca să discute cu compania o plată eşalonată a celor 700 de milioane de euro sau achiziţionarea unor medicamente inovative în locul serului împotriva coronavirus. Săptămâna aceasta vor avea loc discuţii cu ministerul Finanţelor pentru găsirea sumelor necesare plăţii contractului, bani pe care Sănătatea nu îi are. 

de Alexandra Paraschiv

la 06.04.2026 , 07:43

"În bugetul Ministerului Sănătății, la momentul de față, nu există această sumă dedicată pentru acest litigiu. Plătim banii și aducem vaccin pe care ulterior îl distrugem sau încercăm un efort de echipă. Încercăm ca, în cuantumul acestei sume de 3 miliarde de lei, să introducem molecule inovative pe care compania le produce și care nu există în România sau există, dar nu sunt incluse în lista de medicamente compensate. Ar urma să cumpărăm, din acești bani, vaccin pentru următorii 10 ani. Avem unde să le depozităm? Cu siguranţă nu", a declarat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN. 

 În paralel, Ministerul Sănătății caută soluții împreună cu Ministerul Finanțelor pentru a acoperi suma, în condițiile în care banii nu sunt prevăzuți în buget.

Situația are și o componentă juridică, a declarat Rogobete la Antena3 CNN. Ministrul a confirmat că ancheta privind achizițiile de vaccinuri este în desfășurare la Direcția Națională Anticorupție (DNA).

"Este deja un dosar în curs la DNA, inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set de documente care au fost solicitate în această speţă. "Rolul meu ca ministru al Sănătăţii, astăzi, acum, pe ultima sută de metri în această poveste este să încercăm ca, în contul acestor bani, să introducem medicamente pentru oameni, pe care nu le avem", a mai spus Rogobete.

Ministrul a subliniat că solicitările de documente au fost constante: "Să ştiţi că au cerut şi anul trecut şi periodic au fost cerute noi documente şi noi înscrisuri, ceea ce mă face să înţeleg că dosarul nu este închis într-un sertar".

În același context, Rogobete a criticat dimensiunea contractului inițial: "Cantitatea de 39 de milioane de doze nu are niciun fundament medical sau din punctul de vedere al sănătăţii publice de la acel moment".

Acesta a sugerat că deciziile de atunci ar putea fi rezultatul „incompetenței sau slugărniciei” în negocierea contractului, subliniind că responsabilitatea juridică aparține anchetatorilor, iar cea politică va fi sancționată "la vot".

Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv Like

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

Observator » Sănătate » Rogobete: "Nu există bani pentru litigiu". România achită vaccinuri Pfizer pe care nu le poate folosi
