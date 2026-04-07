Nicușor Dan cere publicarea tuturor informațiilor despre achiziţiile vaccinurilor Pfizer: Să facem public tot

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că România trebuie să facă publice toate informațiile legate de achiziția vaccinurilor Pfizer împotriva COVID-19, realizată în urmă cu patru-cinci ani. Șeful statului a subliniat că transparența este esențială pentru combaterea dezinformării și pentru clarificarea responsabilităților politice, într-o declarație de presă susținută la finalul vizitei la Centrul de Mari Arși din Timișoara.

de Denisa Vladislav

la 07.04.2026 , 14:54
Președintele a fost alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" din Timișoara. 

"Trebuie să facem public tot legat de Pfizer de acum patru ani, cinci ani, când s-a semnat contractul. Am vorbit mai devreme de război informațional. E foarte important, pentru că ce vedem în spațiul media? Vedem niște trusturi media care aruncă responsabilitatea pe un politician, vedem alte trusturi media care aruncă responsabilitatea pe alt politician și nu vedem, din păcate, o împărțire între ce e realitatea obiectivă - șirul de elemente obiective, contracte, cine a semnat, la ce s-a angajat", a explicat președintele Nicuşor Dan

El a făcut apel la responsabilitatea jurnaliștilor în prezentarea corectă a informațiilor.

"Din păcate, ăsta este un mod de lucru al media. Dacă perpetuăm acest mod de lucru, dacă un român obișnuit se uită și zice, uite, ăia zic așa, ăia zic așa, tot timpul, tot timpul, tot timpul fără să există o referință, atunci de ce românul ăsta obișnuit n-ar crede că eu mi-am cumpărat teza de doctorat, că am semnat un ordin să trimitem 300.000 de români în Ucraina? Deci există o responsabilitate pe care dumneavoastră o aveți în a decanta ce e obiectiv în realitatea noastră socială și ce e opinia, care evident că e permisă. Dar să decantăm și ce este obiectiv", a detaliat șeful statului.

Președintele a comentat și situația juridică privind achizițiile de vaccinuri, după ce instanța a decis că România trebuie să returneze 600 de milioane de euro în dosarul contractelor Pfizer.

"Este o negociere astfel încât suma aceasta pe care România o are de plătit să fie transformată în alte produse care să fie utile sistemului nostru medical. Dar despre asta o să vă comunice domnii miniștri", a spus președintele.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat în primă instanță Polonia și România să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al instanței.

Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!"
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
