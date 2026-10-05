Toamna nu ar avea acelaşi gust fără struguri şi un pahar cu must. Deși pare o plăcere nevinovată de sezon, mustul conține o cantitate importantă de zaharuri naturale, așa că trebuie să fim atenți la cantitatea consumată. Băutura trebuie ţinută la frigider, pentru că altfel se transformă destul de repede în vin. O sticlă de doi litri se vinde în pieţe cu 20-25 de lei.

A fost un an bun pentru struguri, iar cel mai bine se simte asta într-un pahar de must.

"Exact gustul copilăriei. E sezonul, e normal să ne aprovizionăm, vin şi sărbătorile. Important e să îl bei, să nu îl tratezi prea mult, să îl bei aşa cum e, cât e proaspăt", spun oamenii.

Din aproximativ trei kilograme de struguri se pot obține doi litri de must. Cine nu e suficient de norocos încât să aibă rude la ţară pentru a le aduce must vine la piaţă şi cumpără. Iar cel mai căutat este acesta: mustul căpşună sau căpşunică, cum îi spun oamenii. O astfel de sticlă de 2 litri costă 25 de lei.

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În primele zile de la preparare, mustul nu conține alcool în cantitate semnificativă. Cu toate acestea, băutura proaspătă nu ţine mult timp.

Pentru a păstra mustul bun timp mai îndelungat există câteva trucuri.

"Puteţi să-l păstraţi până la iarnă prin fierbere. La o cantitate de 100 de kg, puteţi fierbe 20 de kg şi răsturnaţi peste şi el ţine. Sau, din câte ştiu de la bătrâni, cu aspirină", spune o vânzătoare.

În funcție de soi și de cât de copţi sunt strugurii, băutura poate ascunde o cantitate importantă de zahăr.

Mustul este ca un desert în pahar

Arată foarte bine, miroase foarte bine şi gustul este şi el foarte bun, tocmai pentru că dulce, dar ca orice desert poate fi şi înşelător. Chiar şi mustul natural conţine o cantitate mare de zahăr, între 30 şi 60 de grame la un singur pahar. Aşa că trebuie să avem grijă la cantitatea consumată.

"2-3 pahare ne acoperă o bună bucată din caloriile şi carbohidraţii de pe parcursul întregii zile. Cu ce vine la pachet? Ne vine cu nişte vitamine şi în mod special, partea cea mai faină, antioxidantul resveratrol, asa se numeste substanta venita din struguri, care are beneficii foarte bune antioxidative", spune Ionuţ Ignat, nutriţionist.

Mustul proaspăt se păstrează la frigider și este bine să fie consumat în primele 2-3 zile. Dacă este pasteurizat și conservat corect, poate fi păstrat mai mult timp, dar după deschidere trebuie ținut la frigider și băut în câteva zile.