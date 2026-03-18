Românii mai trăiesc doar 13 ani de viaţă sănătoasă după 50 de ani - Raport OCDE

Românii mai trăiesc doar 13 ani de viaţă sănătoasă după 50 de ani, atrage atenţia Luca Niculescu, secretar de stat pentru aderarea la OCDE, într-o discuţie în cadrul Profit Health.forum. Acesta mai spune că organizaţia recomandă măsuri fiscale în zona produselor cu impact asupra sănătăţii, în paralel cu obiectivele de prevenţie şi reducere a costurilor din sistemul de Sănătate.

"Reguli mai stricte şi taxe mai mari pentru vânzarea alimentelor nesănătoase, a tutunului şi a alcoolului", a spus Luca Niculescu, arătând că aceste măsuri sunt incluse în analiza economică recentă a OCDE şi vizează modificarea comportamentelor de consum.

El a prezentat şi un indicator relevant din acelaşi raport privind starea de sănătate a populaţiei. "La vârsta de 50 de ani, românii au o speranţă de doar 13 ani de viaţă sănătoasă", a spus secretarul de stat, precizând că nivelul este printre cele mai reduse din statele OCDE.

Secretarul de stat în MAE a arătat că aceste date reflectă decalajele existente faţă de economiile dezvoltate şi justifică accentul pus de organizaţie pe prevenţie, educaţie şi politici publice bazate pe date.

Articolul continuă după reclamă

"OCDE colectează informaţii din ţările membre despre indicatori cheie şi, pe baza datelor, îţi propune politici care au funcţionat în alte ţări şi te ajută să le adaptezi", a spus el.

Când aderăm la OCDE

Oficialul a precizat că România este aproape de finalizarea procesului de aderare. "Am încheiat 23 din cele 25 de capitole de comitete şi sper să-l încheiem anul acesta", a spus secretarul de stat, adăugând că ţinta este intrarea în organizaţie în 2026.

El a subliniat că aderarea la OCDE ar însemna integrarea într-un cadru de standarde şi politici utilizate de economiile dezvoltate. "Este locul în care se elaborează cele mai bune standarde la nivel mondial", a spus oficialul, arătând că organizaţia oferă atât date comparative, cât şi instrumente de monitorizare a reformelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰