Secretarul general al OCDE vine la Bucureşti. Întâlniri programate cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, va fi prezent luni la Bucureşti, ocazie cu care se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, şi cu premierul Ilie Bolojan.

de Redactia Observator

la 16.03.2026 , 07:20
Potrivit programului anunţat de Biroul de presă al Guvernului, delegaţia OCDE condusă de Mathias Cormann va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la ora 10:00, la Palatul Victoria. Ulterior, va fi organizată ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul României şi OCDE privind privilegiile şi imunităţile acordate organizaţiei.

Tot luni, premierul Ilie Bolojan şi secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, vor lansa, la Palatul Victoria, cel mai recent Studiu economic dedicat României, realizat de OCDE, potrivit Agerpres.

Studiul analizează modalităţile de stimulare a creşterii economice pentru a construi un mediu de business mai rezilient, incluziv şi sustenabil. Înainte de a ajunge la Guvern, delegaţia OCDE va fi primită de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

“De ce să minţim oamenii?” Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
&#8220;De ce să minţim oamenii?&#8221; Gigi Becali a spus deschis cum a ajuns unul dintre cei mai bogaţi români!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Mojtaba Khamenei ar fi fost operat de urgență la Moscova și pus sub îngrijire la una din clinicile lui Vladimir Putin
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
