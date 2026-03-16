Bolojan: România își propune aderarea la OCDE în 2026. Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătăţim colectarea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, la lansarea Studiului Economic 2026 pentru România elaborat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), că România trece printr-un proces de schimbare a modului în care sunt gestionate finanţele publice şi politicile economice şi a explicat că trebuie redus deficitul, îmbunătăţită colectarea şi folosirea mai eficientă a banilor publici. Bolojan a adăugat că politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflaţia se stabilizează complet.

"De la deschiderea negocierilor de aderare în ianuarie 2022, România a intrat într-un proces de evaluare a politicilor şi practicilor sale, raportat la standardele OCDE în aproape toate domeniile de politică publică. Datorită efortului comun al instituţiilor implicate, ţara noastră a făcut paşi importanţi în acest proces de aderare. Studiul economic pe care îl lansăm astăzi oferă recomandări importante pentru reformele din domeniul fiscal şi bugetar, pentru piaţa muncii şi pentru creşterea competitivităţii economiei. Este un punct de referinţă pentru stabilitatea economică şi pentru modernizarea statului", a afirmat premierul Bolojan, potrivit News.ro.

El a menţionat că România intră într-o etapă în care sustenabilitatea este la fel de importantă ca dezvoltarea.

"România se află într-un context economic dificil. După o perioadă de creştere accelerată, dar şi de dezechilibre fiscale, intrăm într-o etapă în care sustenabilitatea este la fel de importantă ca dezvoltarea. Modelul nostru de creştere economică trebuie să fie bazat mai mult pe competitivitate şi productivitate. Ca răspuns la recomandările anterioare, România a făcut paşi importanţi în direcţia consolidării fiscale şi a reducerii deficitului bugetar. După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7% sub nivelul estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele început anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ţinta de deficit de 6,2% la finalul acestui an", a transmis Ilie Bolojan.

El a subliniat că obiectivul României este reducerea treptată a deficitului.

"La nivelul economiei, studiul arată că România a rezistat la şocurile din ultimii ani şi la efectele războiului din Ucraina. Creşterea economică a încetenit temporar în 2025 din cauza ajustărilor fiscale şi a situaţiei economice din Europa. Totuşi, perspectivele rămân pozitive. Estimările arată o creştere de aproximativ 0,7% în 2025 şi de circa 1% în 2026, susţinută mai ales de investiţiile publice şi de fondurile europene. În plan fiscal, obiectivul este să reducem treptat deficitul, să folosim mai eficient banii publici şi să avem o absorbţie mai bună a fundurilor europene", a mai afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că în ceea ce priveşte piaţa muncii, România trebuie să răspundă presiunilor demografice şi deficitului de forţă de muncă prin politici în educaţie, sănătate şi prin măsuri care să aducă mai mulţi oameni activi pe piaţa muncii.

"De aceea este nevoie să creştem treptat vârsta de pensionare, în domeniul în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48-50 de ani, pentru a avea mai mulţi oameni activi şi un sistem de pensii sustenabil pe termen lung. În acelaşi timp, creşterea competitivităţii economiei rămâne o prioritate. Pentru asta avem nevoie de costuri competitive, o administraţie eficientă, reguli clare şi un stat modern şi digitalizat. Reformele şi investiţiile în curs, susţinute inclusiv prin PNRR, urmăresc simplificarea procedurilor pentru companii, reducerea birocraţiei şi accelerarea digitalizării servicilor publice", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul susţine că studiul OCDE arată atât progresele pe care le-a făcut ţara noastră în ultimii ani, cât şi domeniile în care mai avem de lucru şi este un reper important pentru reformele pe care le avem în faţă.

"România trece printr-un proces de schimbare a modului în care sunt gestionate finanţele publice şi politicile economice. Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătăţim colectarea şi să folosim mai eficient banii publici. În acelaşi timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflaţia se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă şi mai rezistentă. La aproape două decenii de la două momente definitorii, aderarea la Uniunea Europeană şi la NATO, România îşi propune ca în 2026 să atingă un nou obiectiv, aderarea la OCDE", a declarat Ilie Bolojan.

