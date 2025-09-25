Încă o descoperire revoltătoare în sistemul de sănătate. Mai mulţi angajaţi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate din Bacău ar fi furat timp de trei ani banii contribuabililor printr-o schemă bine pusă la punct. Ar fi luat în fiecare lună avans de concediu, cu acordul conducerii, şi ar fi investit banii în afaceri imobiliare. Prejudiciul adus statului se ridică la peste un milion de lei!

Schema prin care angajaţii CJAS Bacău luau cu o mână şi investeau cu alta. Bani "gratis" pe semătura şefului

În timp ce fiecare ban cheltuit de către stat este analizat și cântărit, prin țara, în diverse locuri, cine are acces la bani se joacă cum vrea. S-a întâmplat timp de 3 ani la Bacău unde mai mulți angajați ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, folosindu-se de o schemă bine pusă la punct, s-au transformat în investitori imobiliari.

Cum funcţiona schema de la CJAS Bacău

Schema era simplă. Cu o mână luau, cu cealaltă investeau. Şi când puteau - puneau banii la loc. Culmea, până la un punct mecanismul era chiar legal: angajaţii făceau cerere de avans pentru zilele de concediu către conducerea Casei cu care erau în complicitate. Unul dintre directori ar fi incasat o singură dată bani pentru 190 de zile de concediu, adică salariul pe mai mult de jumătate de an.

Sumele erau diverse și erau consemnate în registre. S-au cerut bani pentru avansuri de salarii, indemnizații și concedii de odihnă. Frauda a fost descoperită de Curtea de Conturi, care a anunţat Casa Naţională de Asigurări.

Ce spune preşedintele CNAS

Președintele CNAS, Horaţiu Moldovan, spune că după ce au fost anunțați de către Curtea de Conturi descoperirile s-au ținut lanț și au fost atât de surprinzătoare încât pentru a nu bloca activitatea Casei județene s-a luat decizia detașării unei noi conduceri din alt județ. O practică de regulă folosită dîn instituțiile de stat când este neclar câte persoane din cadrul unei filiale locale erau implicate sau știau de fraudă, dar nu au făcut nimic.

Conducerea nouă a ajuns deja, dar nu ştie prea multe despre practicile predecesorilor. Patru dintre directorii de servicii şi-au pierdut funcţiile, însă au rămas în instituţie.

Pe de altă parte, în acte nu ar fi fost trecută valoarea exactă luată de angajaţi. CNAS explică într-un răspuns pentru Observator că "au fost descoperite aspecte negative privind plata unor sume considerabile de bani (de ordinul sutelor de mii de lei/an) fără a avea documente justificative şi bază legală, precum şi evidenţierea incorectă a acestor sume de bani în înregistrările contabile ale instituţiei în cauză".

Ce urmează în toate Casele Judeţene de Asigurări din România

Până la finalizarea anchetei, angajaţii nu pot fi daţi afară, dar trebuie să restituie prejudiciul.

Între timp, CNAS a extins controalele la nivelul întregii ţări. Preşedintele CNAS spune că după experiența de la Bacău e pregătit pentru orice: "Ne-am pus întrebarea dacă nu cumva se poate întâmpla acelaşi lucru. Am solicitat tuturor Caselor de Asigurări de Sănătate nişte date, nişte indicii, pe baza cărora noi vom putea să analizăm dacă sunt alte comportamente, alte situaţii punctuale şi în alte judeţe".

