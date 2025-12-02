Testele pentru hepatită, gratuite pentru toți cu simptome, inclusiv neasiguraţii. Anunțul Ministerului

Persoanele care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu virusurile hepatitice B sau C pot fi testate gratuit, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, au transmis marți reprezentanții Ministerului Sănătății, potrivit Agerpres.

"Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de: testare pentru virusul hepatitic B, testare pentru virusul hepatitic C", au transmis reprezentanţii Ministerul Sănătăţii pe Facebook.

Potrivit sursei citate, analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide şi este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Astfel, testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate şi se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

