Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Testele pentru hepatită, gratuite pentru toți cu simptome, inclusiv neasiguraţii. Anunțul Ministerului

Persoanele care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu virusurile hepatitice B sau C pot fi testate gratuit, indiferent dacă sunt sau nu asigurate, au transmis marți reprezentanții Ministerului Sănătății, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 15:08
Testele pentru hepatită, gratuite pentru toți cu simptome, inclusiv neasiguraţii. Anunțul Ministerului - Observator

"Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de: testare pentru virusul hepatitic B, testare pentru virusul hepatitic C", au transmis reprezentanţii Ministerul Sănătăţii pe Facebook.

Potrivit sursei citate, analiza de testare pentru virusul HIV este gratuită pentru gravide şi este inclusă în protocolul standard de urmărire a sarcinii.

Astfel, testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate şi se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministerul sanatatii hepatita teste gratuite
Înapoi la Homepage
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Roxana Moise a murit la 39 de ani
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Cum să scapi de insectele care se ascund în bradul de Crăciun. Truc simplu și util
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Sănătate » Testele pentru hepatită, gratuite pentru toți cu simptome, inclusiv neasiguraţii. Anunțul Ministerului