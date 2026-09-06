Andrei Bordeianu, culturist şi influencer cu sute de mii de urmăritori, a fost implica la finalul lunii august 2026 într-un teribil accident rutier. Acesta conducea motocicleta pe bulevardul Expoziţiei din Capitală, când o maşină i-a ieşit în cale fără să acorde prioritate.

Primul mesaj al influencerului Andrei Bordeianu după accidentul cumplit de motocicletă din Bucureşti - Captura FOTO

Tânărul antrenor de fitness şi influencer Andrei Bordeianu a fost implicat într-un accident teribil. Acesta a fost transportat de urgenţă la spital cu mai multe fracturi, inclusiv de membre şi de bazin. El a fost internat la ATI.

Andrei Bordeianu, primul mesaj după accident

La aproape două săptămâni de la accident, Andrei Bordeianu le-a transmis un mesaj urmăritorilor săi, care au reacţionat imediat şi i-au urat însănătoşire grabnică.

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"Salutare, leilor!

După cum ştiţi, am trecut printr-un accident destul de grav şi acum am în faţă cea mai importantă competiţie din viaţa mea. Nu e uşor, dar am credinţă în Dumnezeu care mi-a mai dat o şansă la viaţă cu un motiv, în personalul medical şi oamenii apropiaţi care sunt lângă mine.

Vă mulțumesc tuturor pentru toate mesajele, rugăciunile şi gândurile bune pe care mi le transmiteți, înseamnă enorm!

Vă povestesc în curând mai multe, dar acum am nevoie de timp şi linişte pentru a mă recupera. Nu luaţi în seamă informaţii care nu vin de la mine.

Vă pupă leul vostru şi vă mulțumesc că mă susțineți în număr atât de mare!

Dumnezeu e mare", a scris Andrei Bordeianu pe Instagram.