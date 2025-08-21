Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile decontate de CNAS, anunță ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că spitalele vor avea posibilitatea să organizeze caravane medicale mobile împreună cu asociații și organizații locale. Serviciile oferite în cadrul acestora vor fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ca parte a asistenței medicale ambulatorii, informează Agerpres.

El a menţionat că în România încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale, comunităţile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aştepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic şi tratamente întârziate.

"Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acţiuni. (...) În acest weekend, are loc chiar o astfel de acţiune la Mănăstirea Oaşa, unde o echipă de medici din Timişoara consultă oamenii din zonă", a mai arătat ministrul Sănătăţii.

