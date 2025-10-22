Spitalul din Constanţa, unde a murit o gravidă, era de fapt un hotel. Rogobete: "Improvizație cu tentă penală"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că spitalul privat Armonia din Constanţa unde a murit o gravidă funcționa cu multiple nereguli, într-un imobil destinat cazării hoteliere, iar secția ATI era o improvizație periculoasă. Autorizația pentru blocul operator și ATI a fost retrasă, iar spitalul a fost sancționat cu amenzi de peste 60.000 de lei. În urma controalelor, Ministrul Sănătății a sesizat Parchetul, iar directorul Direcției de Sănătate Publică din Constanța a fost demis.

Ministrul Sănătăţii a prezentat miercuri rezultatele controlului la spitalul privat din Constanţa, el afirmând că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil care are ca şi destinaţie hotel, secţia ATI este o improvizaţie, iar sala de operaţii are ferestre acoperite cu jaluzele şi pereţi care nu pot fi dezinfectaţi pentru că nu sunt lavabili. Ministrul a mai spus că din punctul lui de vedere este o acţiune care are o tentă penală, astfel că atât raportul Corpului de control cât şi raportul Inspecţiei sanitare de stat au fost transmise Parchetului general şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Alexandru Rogobete a arătat că majoritatea concluziilor se referă la o iresponsabilitate administrativă cum din păcate, a mai întâlnit în câteva unităţi sanitare în ultima perioadă.

"Pare că această lipsă de responsabilitate în modul de avizare al unităţilor sanitare pe deoparte, dar şi în modul de funcţionare al unor unităţi sanitare, atât publice, cât şi private, se repetă în mai multe locuri şi pe de altă parte apar adevărate drame şi tragedii care modifică destine şi afectează viitorul unor familii", a precizat Ministrul Sănătăţii.

Articolul continuă după reclamă

Spitalul privat funcţiona într-un imobil care figurează în acte ca hotel

Alexandru Rogobete a arătat că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil care are ca şi destinaţie hotel.

"Primăria Constanţa a autorizat câteva lucrări în anul 2024, lucrările sunt în derulare dar unitatea sanitară funcţionează din 2009", a spus ministrul.

Potrivit lui Rogobete, echipa de control formată din Inspecţia sanitară de stat şi din Corpul de control al ministrului au verificat atât zona administrativă cât şi zona de fluxuri medicale.

Despre secţia ATI, el a arătat că era o improvizaţie care din punctul lui de vedere a pus viaţa în pericol pentru numeroşi pacienţi care s-au tratat în această unitate sanitară.

"Practic, avizul de funcţionare de la DSP, respectiv autorizaţia de structură de la Ministerul Sănătăţii prevedea un număr de trei paturi de ATI iar la faţa locului, în timpul controlului, în schimb au fost identificate patru paturi de ATI distribuite în două saloane a câte două. Nu sunt respectate prevederile Ordinului 1500, care reglementează modul de funcţionare şi de organizare a secţiilor de anestezie terapie intensivă respective a grupurilor operatorii, spaţiile acelor saloane fiind mult sub suprafaţa necesară pe care o prevede ordinul şi anume minim 12 mp. (...) Practic, se constată o serie de neconcordanţe între prevederile legale date de legislaţia în vigoare şi în principal de Ordinul 1500 pentru funcţionarea ATI-ului şi a blocului operator, respectiv, realitatea din teren, din acea clinică şi mai mult decât atât, paturile de terapie intensivă existente în această unitate sanitară nu au fost clasificate şi nu se poate face, din documentele care există, nu se poate face dovada din ce categorie fac parte şi anume pat de terapie intensivă, pat de supraveghere post anestezică, pat de terapie intensivă intermediară. Nu putem să le încadrăm sub nicio formă, eu nu ştiu, nu am nicio explicaţie şi nu înţeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcţionare din 2009 până în 2025, cu reevaluare şi reautorizare anuală de către Direcţia de Sănătate Publică, pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic şi a cărui pat de terapie intensivă sau pat din structura de ATI nu poate fi clasificat şi nu se înţelege şi nu se ştie ce tip de categorie de pat este", a subliniat ministrul.

Potrivit ministrului, această încadrare este absolut necesară pentru a putea respecta un anumit normativ. Alexandru Rogobete a mai spus că în momentul controlului s-au verificat dimensiunile sălii de operaţii şi acestea nu respectă normativul în vigoare.

"Vorbim de o sală de operaţie care nu respectă înălţimea, o sală de operaţii în care există ferestre acoperite cu jaluzele, contrar normativului legal. Vorbim de o sală de operaţii în care finisajele pereţilor nu pot fi dezinfectate şi nu pot fi curăţate, pentru că nu sunt lavabile. De asemenea, nu se monitorizează temperatura şi umiditatea. Mai sunt şi alte neconcordanţe administrative la nivelul sălii de operaţie, dar acestea sunt cele mai importante", a subliniat ministrul Sănătăţii.

Nereguli pe bandă rulantă, descoperite în urma controlului

Alexandru Rogobete a prezentat şi alte neconcordanţe, şi anume că nu există filtrul pentru bolnav, nu există filtrul pentru personalul medical, nu există echipamente medicale pentru determinări rapide, acele analize de tip point of care, care conform normativului trebuie să existe într-o sală de operaţie.

"Aceste echipamente nu există nici în sala de operaţie, din păcate nu există nici în unitatea de terapie intensivă. Sigur că spaţiile nu sunt organizate într-un flux medical care să respecte toate condiţiile internaţionale şi în dotarea sterilizării din cadrul blocului operator a fost identificat un autoclav, însă la data controlului acesta era nefuncţional", a spus el.

Rogobete a mai arătat că în orice unitate medicală unde se desfăşoară activităţi chirurgicale este necesară o unitate de transfuzie sanguină în interiorul unităţii sanitare, tocmai pentru a putea administra pacienţilor sânge şi produse de sânge, plasmă, trombocite şi aşa mai departe, în cazul unor situaţii când apare o hemoragie, cum am avut şi în cazul pacientei.

"Unitatea medicală privată deţine o astfel de unitate de transfuzie, însă produsele de sânge şi plasma şi toate elementele sanguine sunt depozitate total impropriu cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, într-un frigider de uz casnic care nu este avizat şi aprobat de către Centrul de transfuzie", a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai spus, despre produsele dezinfectante utilizate la nivelul unităţii sanitare, că în timpul controlului au fost identificate cantităţi importante şi o serie de ele expirate, iar la nivelul spitalului au fost identificate multe alte produse şi consumabile expirate încă din anul 2024.

El a menţionat că unitatea sanitară nu deţine avize şi autorizaţii actualizate pentru produsele biocide pe care le utilizează şi au fost identificate diferenţe între documentaţiile întocumite de unitatea sanitară şi recomandările date de producătorul acestor substanţe şi de manualul de utilizare pus pe piaţă.

De asemenea nu au fost identificate toate protocoalele necesare într-un bloc operator şi într-o unitate de terapie intensivă.

"Concluziile raportului de control şi concluziile raportului inspecţiei sanitare de stat arată toate un singur lucru: unitatea sanitară funcţionează improvizat, în condiţii improprii, nu este respectată legislaţia în vigoare şi mai grav decât atât, Direcţia de Sănătate Publică din Constanţa a avizat această unitate sanitară şi a acordat avizul de funcţionare din anul 2009 şi până în anul 2025 în afara legii, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Practic, din punctul meu de vedere este o acţiune care are o tentă penală, motiv pentru care atât raportul corpului de control cât şi raportul inspecţiei sanitare de stat au fost transmise Parchetului general şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie", a anunţat ministrul.

Directorul DSP Constanţa, demis după raportul Corpului de control

Ministrul Sănătăţii a anunţat că Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa a fost demis, după raportul Corpului de control. Alexandru Rogobete a mai anunţat că a fost retrasă autorizaţia de funcţionare a spitalului privat, pentru blocul operator şi pentru secţia de terapie intensivă, până la remedierea problemelor şi s-au dat amenzi contravenţionale de peste 60.000 de lei.

"Nu mă pronunţ cu privire la o posibilă culpă medicală. În momentul de faţă există o anchetă a Colegiului Medicilor, care analizează foile pacienţilor, conduita terapeutică şi sigur că vor veni cu un răspuns, dacă există sau nu o situaţie de malpraxis. Însă, din punct de vedere administrativ, ca ministru al Sănătăţii, nu pot tolera ca acest lucru să continue la infinit", a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă, despre cazul tragediei de la Constanţa.

Ministrul a menţionat că unitatea spitalicească privată va funcţiona în regin ambulatoriu, atât cât i se permite, conform legislaţiei în vigoare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰