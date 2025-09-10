Un test de sânge simplu care măsoară o proteină ar putea oferi aceeași precizie ca metodele invazive actuale pentru diagnosticul Alzheimer, dar mult mai ieftin.

Test de sânge revoluționar pentru Alzheimer: la fel de precis ca metodele actuale, dar mult mai ieftin - Shutterstock

Demența este principala cauză de deces în Marea Britanie, dar o treime din cei afectați nu are un diagnostic.

Problema principală este că metodele actuale de confirmare a Alzheimer - puncția lombară și scanările PET - costă aproximativ 1500 de lire fiecare și sunt rar folosite. Doar 2% dintre pacienții cu probleme de memorie fac aceste investigații, conform The Independent.

Cercetătorii de la University College London testează acum o alternativă: un test de sânge care măsoară proteina p-tau217, asociată cu Alzheimer. Testul poate detecta la fel de precis ca metodele actuale acumularea proteinelor amiloide și tau în creier, care provoacă moartea celulelor cerebrale și simptomele demenței.

Articolul continuă după reclamă

„Dispunem de un test de sânge pentru boala Alzheimer care oferă informații comparabile cu alte teste standard, dar este mult mai accesibil și mai ieftin”, explică profesorul Jonathan Schott de la UCL, potrivit CNN.

Studiul a început în august și va include 1100 de participanți din 20 de centre NHS. Jumătate vor primi rezultatele testului în trei luni, ceilalți după 12 luni, pentru a vedea dacă diagnosticul rapid îmbunătățește îngrijirea pacienților.

Testul nu poate prezice cine va face Alzheimer în viitor, ci doar confirmă diagnosticul la persoanele care au deja probleme de memorie sau gândire.

Pentru familiile afectate, testul ar putea elimina lungi perioade de incertitudine. „Un test de sânge ca acesta ne-ar fi ajutat să punem diagnosticul chiar de la început și ar fi făcut o diferență reală”, spune Michael White, care își îngrijește soția cu demență.

Kathryn White, diagnosticată cu demență, adaugă: „A durat foarte mult până am primit diagnosticul. Știam că ceva nu era în regulă - mă rătăceam în locuri cu care eram familiarizată”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰