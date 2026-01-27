Donald Trump a uitat cuvântul "Alzheimer" în timp ce explica jurnaliştilor că memoria sa este foarte bună

Președintele american Donald Trump a uitat cuvântul " Alzheimer " chiar în timp ce le explica jurnaliștilor că memoria sa este foarte bună. Incidentul a avut loc în timpul unui interviu. În trecut, mai mulți experți au pus sub semnul întrebării starea de sănătate a președintelui Trump.

Donald Trump a uitat cuvântul "Alzheimer" în timpul unui interviu recent publicat în New York Magazine. El s-a chinuit să-și amintească numele bolii care se manifestă tocmai prin pierderea progresivă a memoriei, potrivit futurism.com. Trump are antecedente în familie și a încercat să le explice jurnaliștilor că memoria sa este foarte bună, relatează HuffPost.

Incidentul a apărut în momentul în care președintele a vorbit despre tatăl său, Fred Trump. El s-a chinuit să-și amintească cum se numea boala tatălui său.

"Avea o problemă. La o anumită vârstă, pe la 86, 87 de ani, a început să aibă... cum se numește?", a ezitat președintele în timpul interviului.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, i-a sărit în ajutor.

"Alzheimer", a intervenit ea.

"Un fel de Alzheimer. Ei bine, eu nu am", a continuat președintele.

În ultimii ani, unii experți au pus mult timp la îndoială afirmațiile lui Donald Trump privitoarea la starea perfectă de sănătate. Semnele de întrebare s-au înmulțit atunci când Trump a apărut în public cu glezne umflate și vânătăi pe ambele mâini, despre care experții susțin că ar putea fi un semn că primește tratamente intravenoase frecvente. Criticii au analizat și unele momente în care Trump a vorbit fără logică și a avut pierderi de memorie.

Întrebările despre starea de sănătate îl deranjează pe liderul american în vârstă de 79 de ani. Recent, Trump s-a lăudat că pasiunea sa pentru lactate i-a permis să "treacă cu brio" peste toate testele cognitive. De asemenea, el a spus că a promovat teste cognitive evoluate în ianuarie și în decembrie.

