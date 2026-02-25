The Economist: Consumul de creatină ar putea avea beneficii şi pentru creier

Dacă ești un atlet în căutarea unui impuls chimic, opțiunile tale sunt limitate. Multe dintre medicamentele despre care se știe că funcționează - steroizii anabolizanți pentru a te face mai puternic, de exemplu, sau eritropoietina pentru a-ți crește rezistența - sunt interzise și au efecte secundare neplăcute. Între timp, multe suplimente legale par să nu facă nimic util.

O excepție este creatina, un ingredient de bază în nutriția sportivă și unul dintre puținele suplimente cu o bază solidă de dovezi în spate.

O lucrare de sinteză din 2017 a concluzionat că creatina poate oferi sportivilor o creștere a performanței de 10-20% în perioade scurte de exerciții de intensitate ridicată, cum ar fi sprintul pe lângă un apărător sau ridicarea de greutăți mari. De asemenea, pare a fi sigură, fără efecte secundare îngrijorătoare observate chiar și la persoanele care iau această substanță de ani de zile, relatează The Economist.

Deoarece nu există niciun test care să poată distinge creatina suplimentară de cea produsă în mod natural de organism sau de cea găsită în carne și pește, majoritatea sporturilor nu consideră administrarea acesteia drept dopaj.

Creatina funcționează în principal prin creșterea cantității de energie pe care o pot produce mușchii. Celulele folosesc o moleculă numită adenozin trifosfat (ATP) ca purtător de energie chimică. Respirația aerobă, care folosește oxigenul pentru a descompune grăsimile sau zahărul, este de departe cea mai eficientă modalitate de a produce ATP. Dar este relativ lentă. Atunci când mușchii au nevoie de mult ATP în grabă, cea mai mare parte este furnizată de sistemul fosfocreatinic care, așa cum sugerează și numele său, se bazează pe creatină pentru a funcționa. (O a treia cale, sistemul glicolitic, se situează între celelalte două atât ca putere, cât și ca eficiență.)

Când mușchii se contractă, moleculele de ATP utilizate pentru a alimenta acea contracție pierd una dintre cele trei grupări fosfat, transformându-se în adenozin difosfat (ADP). Fosfocreatina stocată în mușchi poate dona o grupare fosfat de înlocuire, transformând ADP înapoi în ATP, care poate apoi alimenta mai multe contracții. Dar aceste rezerve sunt suficiente doar pentru câteva secunde de efort maxim (de aceea este imposibil să alergi un maraton în același ritm cu cel de 100 de metri). Suplimentele de creatină cresc cantitatea de fosfocreatină care poate fi stocată, permițând utilizatorilor să obțină câteva repetări suplimentare sau să alerge la putere maximă pentru o secundă mai mult.

Acesta s-ar putea să nu fie singurul beneficiu. Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că creatina ar putea fi bună atât pentru creier, cât și pentru mușchi. Acest lucru are sens: neuronii au nevoie de ATP la fel ca celulele musculare, iar creierul este însetat de energie. Deși reprezintă aproximativ 2% din masa corpului, se crede că creierul consumă aproximativ 20% din caloriile sale.

După cum este rezumat într-o recenzie publicată în 2021 în Nutrients, unele studii au sugerat că creatina ar putea ascuți lucruri precum memoria pe termen scurt sau timpii de reacție. Alții au raportat că poate reduce simptomele problemelor de sănătate mintală, cum ar fi depresia, iar dovezile provizorii sugerează că îmbunătățește cogniția la persoanele cu boala Alzheimer. Ambele pot fi asociate cu o alocare greșită a energiei în creier.

La animale, creatina pare să protejeze împotriva efectelor comoțiilor cerebrale, care, de asemenea, par să afecteze modul în care celulele creierului sunt alimentate cu energie. Într-un studiu, șobolanii cărora li s-au administrat suplimente de creatină au prezentat o reducere cu 50% a leziunilor cerebrale după ce li s-a indus artificial o leziune cerebrală.

Deocamdată, dovezile privind creierul nu sunt la fel de robuste ca cele privind mușchii. Dar, deoarece sportul este o cauză frecventă a comoțiilor cerebrale, sportivii care iau creatină ar putea obține două beneficii la prețul unuia.

