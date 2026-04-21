Tinerețe cu probleme de bătrânețe. Articulațiile dureroase, inflamațiile și afecțiunile care, în trecut, apăreau abia la vârsta a doua, a treia, au început să afecteze şi persoane sub 30 de ani. Medicii reumatologi și ortopezii confirmă trendul. Schimbarea nu ţine de un singur factor, ci de un stil de viaţă profund dezechilibrat. Alimentaţie pe repede-înainte, urmată de antrenamente intense la sală şi, de cele mai multe ori, greşite, plus o postură total incorectă la birou.

„La început m-am ambiționat să fac cu o greutate mai mare decât puteam”. Alex are 18 ani și a învățat pe propria piele care sunt efectele unui antrenament executat greşit.

„Am făcut singur. M-am accidentat și am făcut pauză de o lună. A trebuit să ajung și la medic”, povestește el.

Nu este un caz izolat. După ore întregi petrecute pe scaun, mulți tineri merg seara la sală și trag de ei mai mult decât ar trebui, încercând să compenseze sedentarismul din timpul zilei.

De la sală, la recuperare

Maria, 23 de ani, a trecut printr-o experiență similară. „Făcând sală a început să mă doară spatele. Singură, fără antrenor… durerile s-au accentuat”, spune ea. Acum urmează ședințe de recuperare.

Medicii observă tot mai des astfel de situații.

„Marea majoritate a pacienților își doresc forma ideală după sărbători, când ne pregătim de sezonul estival și vor să scape de câteva kilograme în plus”, explică Cristian Bică, medic ortoped.

Probleme tot mai devreme

Specialiștii avertizează că nu doar vârstnicii ajung la recuperare medicală. Tot mai mulți tineri au dureri provocate de exerciții făcute greșit sau de o postură incorectă.

„Am văzut poliartrite reumatoide la pacienți destul de tineri… și multe alte diagnostice care pot afecta calitatea vieții”, spune Cornel Brotac, medic reumatolog.

Sedentarismul contribuie și el. „Stat la birou 8 ore, dureri de spate, fără exerciții, mișcare cât mai puțină din păcate”, spune o pacientă, care recunoaște că urmează să ajungă la medic din cauza durerilor.

Specialiștii în recuperare observă schimbări majore: „Sunt mulți tineri, în special cei care lucrează la calculator… coloanele sunt foarte leneșe”, explică Adrian Uţă, kinetoterapeut.

La acestea se adaugă şi alte potiţii greşite ale corpului în diferite ipostaze: „Mă trezesc din somn cu dureri de spate… poziția de somn nu e corectă”, spune o tânără. „Dacă fac pauză de la sport o săptămână, două, apar durerile neplăcute”.

Sportul făcut greșit

Pentru mulți, sala este cea mai simplă soluție. Dar fără ghidaj, riscurile cresc. „În urma exercițiilor făcute incorect, mi-au cauzat dureri de spate”, spune un tânăr.

Antrenorii avertizează: „Piața este invadată de așa-ziși antrenori…orice mișcare greșită ne poate duce disconfort…accidentarea se recuperează foarte greu, uneori în ani. Detaliile fac diferența.“

Ce spun medicii

În momentul în care apar durerile, consultul este esențial.

„Primul lucru este să consultăm un medic. Trebuie să ne oprim”, avertizează Cornel Brotac, medic reumatolog.

Cele mai frecvente probleme? „Cel mai des întâlnite sunt contracturile musculare.” Dar riscurile pot fi mai mari: „Dacă masa musculară nu e pregătită, ajungem în 5-6 luni să facem hernie de disc.”

Recuperarea și prevenția

Evaluarea medicală completă este esențială: „Avem examen clinic, imagistică, CT, RMN, radiografii”, explică medicii.

În același timp, stilul de viață trebuie schimbat: „Trebuie să lucrăm la alimentație, să reducem carbohidrații și să creștem numărul de proteine”, explică medicul reumatolog.

Somnul este la fel de important. În timpul odihnei, organismul se recuperează după efort, iar lipsa lui poate agrava problemele.

