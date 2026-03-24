Tratament nou pentru Parkinson la Arad. Medicaţia, administrată direct în intestinul subţire

Spitalul Judeţean Arad a anunţat, marţi, că a implementat un nou tip de tratament pentru pacienţii cu boala Parkinson în stadiu avansat. Unui pacient de 68 de ani, care de 10 ani a fost diagnosticat cu această boală, i-a fost montat un dispozitiv prin intermediul căruia medicaţia îi este administrată direct în intestinul subţire.

"Echipa medicală a Secţiei Clinice Neurologie asigură un nou tip de tratament pentru pacienţii cu Boala Parkinson în stadiu avansat! Anul trecut, în cadrul secţiei, s-a implementat tratamentul asistat de dispozitiv (destinat pacienţilor cu o altă formă de boală Parkinson), iar în urmă cu cinci zile, un pacient de 68 de ani diagnosticat cu o formă avansată a acestei boli a început să urmeze tratamentul cu ajutorul unui nou dispozitiv - Duodopa - prin intermediul căruia medicaţia este administrată direct în intestinul subţire, pentru o acţiune mai eficientă asupra simptomelor bolii", au transmis, marţi, reprezentanţii Spitalului Judeţean Arad, într-un comunicat de presă.

Potrivit Spitalului Judeţean din Arad, pacientul, cu un istoric de peste zece ani de luptă împotriva bolii Parkinson, se confrunta în ultima perioadă cu simptome care îi limitau drastic independenţa. Deşi urma o schemă de tratament oral, evoluţia bolii i-a afectat foarte mult sarcinile zilnice, precum mersul sau hrănirea.

"Am ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie pentru pacient constă în implementarea unei terapii de înaltă precizie, terapie pentru care, până acum arădenii erau trimişi la Timişoara. Spre deosebire de tablete, care sunt absorbite neuniform din stomac, dispozitivul Duodopa utilizează o pompă portabilă programabilă care administrează medicamentul sub formă de gel, direct în intestinul subţire. La doar câteva zile de la montarea pompei, pacientul a prezentat o îmbunătăţire spectaculoasă. Imobilitatea a fost ameliorată cu peste 80%, permiţându-i acestuia să îşi recapete controlul asupra propriului corp", a explicat şeful Secţiei Clinice Neurologie, dr. Constantin Covăsală, medicul curant al pacientului.

Procedura de fixare a dispozitivului în intestinul subţire a fost realizată printr-o intervenţie minim invazivă - gastrostomie endoscopică percutană, realizată de o echipă multidisciplinară formată din dr. Oana Koppandi, medic specialist gastroenterolog, dr. Dan Goldiş, medic primar chirurgie generală şi dr. Cristian Nicolescu, medic primat anestezie şi terapie intensivă.

