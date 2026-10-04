Pentru că tot ce avem mai de preţ e viaţa, vă aducem o veste bună! S-a făcut o descoperire revoluţionară în Medicină: unul din opt cazuri de cancer ar putea fi prevenit pentru că are legătură cu infecţii cauzate de virusuri. Sunt datele unui studiu realizat la nivel mondial. Medicii români militează pentru vaccinare şi spun că oamenii trebuie să înţeleagă importanţa controalelor regulate.

Peste 2 milioane de cazuri de cancer descoperite într-un an au fost cauzate de virusuri, bacterii şi paraziţi. Asta înseamnă 12% din cazurilor noi de cancer la nivel global. Principala cauză Helicobacter pylori, o bacterie care provoacă diferite afecțiuni gastrointestinale, inclusiv gastrită cronică sau ulcere gastrice ori duodenale. Pe locul doi: virusurile HPV.

"Există o mulțime de tulpini HPV implicate în apariția unor tumor benigne, cum sunt de verucile, dar și în tumor maligne. Cel mai adesea în cancerul de col uterin, dar destul de frecvent în cancere de cap și gât, cancere orele, în cancer penian. Sau în altele, cancer laringian, alte tipuri de cancer", spune Dragoş Median, oncolog.

Virusurile de hepatită B şi C sunt vinovate de ale afectiuni grave. Ce putem face?

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"Dacă vorbim de helicobacter pylori, de exemplu, există posibilitatea de a ne screena. Se poate face și un screening non-invaziv, iar în cazul în care este determinată această bacterie, se poate face un tratament antibiotic câteva zile și lucrurile se rezolvă. Dacă ne referim la virusuri, aici mai puțin există tratamente, mai bună este prevenția și prevența se poate face prin vaccinare. Exemplul vaccinului HPV, împotriva tulpinilor HPV, este cel mai comun și probabil și cea mai de succes poveste legată de vaccinare în oncologie", spune Dragoş Median, oncolog.

Vaccinul HPV este disponibil şi în România

Este gratuit pentru fete şi băieţi cu vârsta între 11 şi 27 de ani. Specalişii recomandă şi vaccinul anti-hepatita B. Îl poate face oricine până la 59 de ani. România ocupă locul 1 în UE la cancerul de col, atât la mortalitate cât şi la incidenţă. 17 cazuri la suta de mii, fata de 5 in UE. 1.900 de femei mor anual

Ioana este pacient oncologic şi are în familie 13 persoane care au murit de cancer.

"Dacă existau teste, ceea ce e de bine, că au început să fie teste, că sunt studii, că sunt tratamente descoperite, că se studiază despre mutații, care sunt cele mai importante pentru că un pacient deja diagnosticat, care face mutația, acela are chiar zilele numărate și chiar totul salvează vieți", spune Ioana Cristea.

Pentru rudele pacienţilor cu cancer, orice decoperitre acest domeniu este o veste bună.

"Eu personal sunt foarte interesată de toate informațiile primite. Din punctul meu de vedere, salvează vieți. Avem familii, eu am în familie foarte multe cazuri de cancer, din păcate, chiar și mama mea cu dublă mastectomie totală", spune Mirela Popescu.

Bolnavii şi asociaţiile de pacienţi militează pentru decontarea testelor genetice, care pot fi făcute preventiv, dacă există istoric de boală în familie sau după diagnostic, pentru trament personalizat.