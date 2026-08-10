Analizele medicale pot costa sute de lei, dar există situaţii în care şi românii care nu au asigurare de sănătate le pot face fără să scoată bani din buzunar. CNAS decontează anumite investigaţii pentru persoanele neasigurate, după consultaţia la medicul de familie şi pe baza unui bilet de trimitere special. Lista include analize de prevenţie, dar şi investigaţii pentru depistarea unor boli grave.

Ce analize sunt gratuite pentru românii neasiguraţi la CNAS - Shutterstock

Românii care nu sunt asiguraţi la sănătate nu trebuie să plătească automat pentru toate analizele medicale. CNAS decontează anumite investigaţii şi pentru persoanele neasigurate, în special cele recomandate în cadrul consultaţiilor de prevenţie, pentru depistarea cancerului sau pentru testarea hepatitelor B şi C. Există însă condiţii clare, iar analizele nu pot fi făcute gratuit la cerere, fără recomandarea medicului.

Analize gratuite pentru românii neasiguraţi CNAS

Românii care nu sunt asiguraţi la sănătate pot beneficia, în anumite situaţii, de analize şi investigaţii medicale gratuite, decontate de CNAS. Nu este însă vorba despre un drept general la orice analiză. Investigaţiile trebuie recomandate de medic şi se acordă în cadrul unor servicii prevăzute de sistemul de sănătate.

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Faptul că o persoană nu are asigurare medicală nu înseamnă că nu poate avea acces la anumite servicii de prevenţie sau la investigaţii pentru depistarea unor boli grave.

În ce condiţii poţi face analize gratuite

Una dintre cele mai importante categorii este reprezentată de analizele recomandate în scop de prevenţie. CNAS precizează că persoanele neasigurate pot beneficia de analize recomandate în cadrul consultaţiilor preventive, de investigaţii pentru depistarea şi confirmarea unei suspiciuni de boală oncologică şi de anumite testări pentru hepatitele B şi C. Pentru femeile însărcinate este decontată şi testarea pentru HIV.

Persoana neasigurată trebuie să fie înscrisă pe lista unui medic de familie şi să meargă la o consultaţie de prevenţie. Medicul evaluează starea de sănătate şi riscul de apariţie a unor boli, iar dacă este cazul poate emite bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice.

CNAS precizează că aceste analize sunt decontate atunci când biletul de trimitere este marcat cu una dintre indicaţiile „PREV 1” până la „PREV 7”.

Investigaţiile diferă în funcţie de vârstă şi de riscurile identificate de medic.

Pentru adulţi, în cadrul evaluărilor preventive pot fi recomandate, în funcţie de categoria de prevenţie şi de evaluarea medicală, analize precum:

hemoleucograma;

glicemia;

colesterolul şi alte analize din profilul lipidic;

creatinina şi evaluarea funcţiei renale;

transaminazele;

anumite analize urinare;

investigaţii pentru identificarea unor factori de risc cardiovascular şi metabolic.

Lista exactă nu este stabilită de pacient, ci de medicul de familie în funcţie de vârstă, istoricul medical şi riscurile identificate în cadrul consultaţiei de prevenţie.

Analize gratuite dacă există suspiciune de cancer

O altă categorie importantă este reprezentată de persoanele neasigurate pentru care medicul suspectează existenţa unei boli oncologice.

Dacă în urma consultaţiei apare suspiciunea unei forme de cancer, medicul de familie poate trimite pacientul pentru analize medicale, radiografii sau ecografii gratuite, după caz.

Persoana poate fi, de asemenea, trimisă la un medic specialist sau poate fi internată în regim de spitalizare de zi pentru investigaţii necesare stabilirii diagnosticului.

CNAS precizează că analizele şi investigaţiile recomandate persoanelor asigurate şi neasigurate pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii de boală oncologică sunt decontate dacă biletul de trimitere are indicaţia „SO”.

Aşadar, în această situaţie nu este necesar ca pacientul să fie asigurat pentru a beneficia de investigaţiile respective.

Testarea gratuită pentru hepatita B şi hepatita C

Persoanele neasigurate pot beneficia şi de testare pentru virusurile hepatitice B şi C.

Medicul de familie poate emite bilet de trimitere pentru aceste analize, iar investigaţiile sunt decontate de casa de asigurări de sănătate.

Pe biletul de trimitere trebuie să apară indicaţia specifică „HS”.

CNAS include în această categorie testările pentru virusul hepatitic B şi virusul hepatitic C, iar în cazul femeilor însărcinate şi testarea pentru HIV.

Analize gratuite pentru femeile însărcinate

Există reguli speciale şi pentru gravide. În cazul unei femei însărcinate care nu este asigurată, anumite analize şi servicii medicale pot fi decontate în cadrul pachetului prevăzut de sistem. Pentru testarea HIV la gravidă, medicul poate emite bilet de trimitere, iar analiza este decontată de CAS.

Pentru analizele de prevenţie, biletul trebuie să fie emis în cadrul serviciilor prevăzute de CNAS şi să aibă indicaţia corespunzătoare.

Alte servicii medicale gratuite pentru neasiguraţi

Pentru persoanele neasigurate există consultaţii de prevenţie decontate de sistemul de sănătate. Potrivit CNAS, persoanele între 18 şi 39 de ani pot beneficia de două consultaţii de prevenţie pe an.

Pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidenţa medicului de familie cu alte afecţiuni cronice pot fi decontate până la trei consultaţii pe an.

Persoanele de peste 40 de ani care sunt deja în evidenţa medicului de familie cu afecţiuni cronice pot beneficia de până la două consultaţii de prevenţie pe an. În urma acestor consultaţii, medicul decide dacă sunt necesare analize sau alte investigaţii.

Analizele pentru neasiguraţi nu sunt nelimitate

Un alt aspect important este că statutul de persoană neasigurată nu oferă acces gratuit la orice analiză de laborator. În pachetul minimal, medicul de familie poate recomanda investigaţii paraclinice pentru stabilirea unui diagnostic sau pentru monitorizarea unei afecţiuni, însă documentele şi mecanismul de acces diferă de cele folosite pentru pacienţii asiguraţi.

Mai mult, în anumite situaţii prevăzute în pachetul minimal, persoana neasigurată trebuie să suporte costul investigaţiilor. De aceea, este importantă diferenţa dintre o analiză recomandată medical şi o analiză decontată de CNAS.

Pentru românii neasiguraţi, accesul la analize medicale gratuite există, dar nu pentru orice investigaţie şi nu fără recomandarea medicului.

Aşadar, primul pas pentru o persoană neasigurată care vrea să afle ce analize poate face fără plată este consultaţia la medicul de familie. Medicul stabileşte ce investigaţii sunt necesare şi, dacă acestea intră în categoria serviciilor decontate, emite biletul de trimitere corespunzător.