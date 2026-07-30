O adolescentă suferă de scolioză idiopatică severă de 137 de grade. 45.000 de euro costă tratamentul salvator

În timp ce adolescenții de vârsta ei își fac planuri, Denisa Catană poartă pe umerii ei o povară greu de imaginat: o scolioză idiopatică severă de 137 de grade unghi Cobb care o determină să-și ascundă trupul fragil sub haine largi.

Doar așa consideră Denisa că se poate apăra de jignirile crunte primite de la colegi din cauza spatelui strâmb care îi apasă nemilos pe plămâni. Părinții ei, oameni simpli din județul Brăila, au bătut ani la rând la ușile spitalelor din România, primind doar amânări și uși închise din cauza complexității cazului. Astăzi, singura șansă a Denisei de a nu rămâne imobilizată este o intervenție chirurgicală de urgență în Turcia. Însă suma de 45.000 de euro necesară pentru intervenție depășește complet posibilitățile familiei, lăsând viitorul fetiței exclusiv în mâinile oamenilor cu suflet mare.

Denisa s-a născut perfect sănătoasă și a crescut normal până la vârsta de 4 ani, când o vecină a văzut-o din spate și a dat prima alarmă: „Denisa are probleme cu coloana, are un umăr mai sus și unul mai jos. Du-o la medic!”. Din cauza greutăților dintr-o gospodărie de la țară și a fraților mai mici, părinții au reușit să ajungă cu ea la un specialist din Brăila abia pe când fetița avea aproape 6 ani.

Scolioza avea atunci 20-30 de grade, iar diagnosticul medicului a căzut ca un trăsnet: „Coloana ei se va curba, iar plămânii nu se vor mai oxigena în timp. Trebuie să poarte corset”. Când a auzit că un singur corset costă 2.000 de lei, sumă uriașă pentru o familie care trăia din salariul de tractorist al tatălui, mamei i s-a tăiat respirația. Au urmat ani lungi de sacrificii, corsete schimbate și luni întregi de recuperare fizică intensivă, însă coloana Denisei continua să se strâmbe progresiv.

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Ani întregi de tratamente și speranțe

Au urmat ședințe de recuperare, controale și drumuri repetate la spitale. Familia a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a opri evoluția bolii. Cu fiecare an însă, scolioza s-a agravat.

Pe lângă durerea fizică, Denisa a început să suporte și o altă povară: privirile și cuvintele răutăcioase ale celor din jur.

În gimnaziu au apărut primele “glume” pe seama aspectului ei. În liceu, situația a devenit și mai dificilă.

“Unii colegi făceau mișto de mine și nu prea mi-a picat așa bine. Și am încercat să fiu tare, așa, să nu mă descurajez. Și la un moment dat, tot așa…, am căzut, că nu mai puteam.”, povestește Denisa.

Au fost zile în care îi spunea mamei sale că nu mai vrea să meargă la școală.

Cu toate acestea, Denisa nu a renunțat la visurile ei. Își dorește să învețe meseria de manichiuristă și să poată munci într-un salon, ca orice altă tânără de vârsta ei.

O șansă venită din Turcia

După numeroase consultații în România, familia a căutat și alte soluții. Dosarul medical al Denisei a fost transmis la un spital din Istanbul, cazul a fost analizat și acceptat, medicii propunând efectuarea unei intervenții chirurgicale complexe, în două etape.

Operația urmărește corectarea deformării coloanei și prevenirea agravării afecțiunii, oferindu-i Denisei șansa la o viață cu mai puțină durere și cu o mobilitate mult mai bună.

Costurile tratamentului, ale implanturilor, spitalizării și transportului se ridică la aproximativ 45.000 de euro, sumă imposibil de acoperit de către familia Catană.

"Vreau doar să fiu ca ceilalți"

Denisa nu își dorește haine scumpe, telefoane sau excursii, ci lucruri simple.

"Îmi doresc să reușesc cu operația. Mereu port haine largi ca să nu se observe spatele. Am fost o singură dată la mare când eram mică, dar nu m-am putut bucura cu adevărat. Mi-aș dori să merg din nou și să pot purta un costum de baie fără să-mi fie rușine. Și îmi doresc să mă fac manichiuristă. Dar, înainte de toate, vreau să mă fac bine.". Acestea sunt cuvintele unui copil care își dorește ceea ce orice adolescent ar trebui să poată trăi fără teamă și fără durere.

Cum o poți ajuta

Astăzi, familia Denisei are nevoie de sprijinul oamenilor pentru a strânge suma necesară operației.

Fiecare donație, indiferent de valoare, îi poate aduce Denisei mai aproape șansa la tratamentul recomandat de medici.

Trimite un SMS de 2 EURO la 8848

sau

donează în conturile Fundației Mereu Aproape:

RON: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

EUR: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

SWIFT: BTRLRO22

Pentru Denisa, această campanie nu înseamnă doar o operație. Înseamnă șansa de a merge fără durere, de a termina școala cu încredere, de a-și construi o meserie și de a trăi adolescența pe care boala i-a răpit-o până acum.