Români mici, cu inimă mare. Așa au marcat Ziua Națională elevii unei școli din Capitală. Îmbrăcați în costume populare, cu stegulețe tricolore și emoție, copiii au transformat ziua într-o lecție despre tradiție, identitate și bucuria de a fi român. Evenimentul a fost susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, iar la final cei mici au fost premiaţi cu câte o carte din partea editurii RAO.

Ziua României a început cu emoție la Școala Gimnazială 144. Glasuri mici, un imn care unește și un program susținut de Fundația Dan Voiculescu, prin care copiii au descoperit tradițiile românești prin joacă și curiozitate.

La ateliere, tricolorul a prins viață. Unii l-au cusut cu migală, alții l-au descoperit în cărți, iar cei mai curajoși au pus culorile României într-o inimă de sticlă.

Mai târziu, sărbătoarea s-a mutat în holul grădiniței. De 1 decembrie cei mici au ales să petreacă în românește. Fie că joacă Hora Unirii, fie că intonează imnul României, cei mici au venit astăzi la școală, dornici să serbeze ziua României.

Articolul continuă după reclamă

Hora i-a prins şi pe copii şi pe profesori de mână

"Copiii au învățat despre tradițiile și obiceiurile românești, pentru că știm că ei își clădesc de acum o identitate încă de cât sunt mici și dacă cunosc tradițiilor noastre, pot fi mândri că suntem români și să le ducă mai departe spiritul neamului nostru", spune Sofica Cojan, profesor şi coordonator proiect.

"Mă bucur foarte mult că am avut prilejul să mai sărbătorim o dată 107 ani de la Marea Unire. La mulți ani să fie mai buni, să fie mai drepţi și la mulți ani tuturor și poporului și țării noastre", spune Dragoş Marinescu, directorul şcolii gimnaziale 144.

Pentru implicarea lor, copiii au fost răsplătiți cu cărți și materiale educative oferite de Editura RAO.

"La mulţi ani României! Să fie sănătoasă România. Toate bucuriile, fericirea între părinţi şi copii, sper să fim cu bine până la anul să o luăm în continuare. Sper să fie totul bine pentru poproru nostru românesc şi noi chiar ţinem la poporul nostru", au urat copiii.

La final, vocile celor mici au spus cuvinte mari. Imnul, cântat din nou împreună, i-a adunat pe preșcolari, elevi și profesori. Un moment în care cu toţii au spus: "La mulţi ani, România!!!!"

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰