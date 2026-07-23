24 iulie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 24 iulie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 iulie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 iulie

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Pe 24 iulie 1567, Maria, regină a Scoției, este forțată să abdice și este înlocuită de fiul ei în vârstă de un an, Iacob al VI-lea. Pe 24 iulie 1772 s-a desfășurat Congresul de pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și Țării Românești au cerut independența de fapt, sub garanția Austriei, Rusiei și Prusiei, și unirea celor două țări românești. Pe 24 iulie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza i-a unificat pe grănicerii munteni și moldoveni, punând bazele instituției moderne de pază a frontierelor țării. Pe 24 iulie 1911 înregistrăm redescoperirea orașului Machu Picchu, "orașul pierdut al incașilor". Pe 24 iulie 1915, în timp ce era ancorată într-un port pe Râul Chicago, nava americană SS Eastland s-a înclinat înspre partea râului, din cauza numărului prea mare de pasageri. 844 de oameni, din 2.572, și-au pierdut viața.

Pe 24 iulie 1917, în Bătălia de la Mărășești, înregistrăm victoria armatei române, comandate de Generalul Eremia Grigorescu, asupra trupelor germane conduse de Generalul von Mackensen. Pe 24 iulie 1929 a intrat în vigoare Pactul Briand-Kellogg, prin care mai multe state se angajau să renunțe la război ca instrument de politică externă. Pe 24 iulie 1945, În timpul desfășurării Conferinței de la Potsdam, președintele Harry Truman l–a informat pe Stalin despre producerea în SUA a bombei atomice. Pe 24 iulie 1969, în cadrul Programului Apollo, Apollo 11 a amerizat la ora 19.50 în Oceanul Pacific, la 1.460 de kilometri sud-vest de Insulele Hawaii, încheind prima călătorie a omului pe Lună. Pe 24 iulie 1990, Senatul României adoptă un proiect de lege prin care se instituie ca sărbătoare națională a României ziua 1 Decembrie, zi în care, în 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, s–a încheiat procesul constituirii statului național unitar român. Pe 24 iulie 2013, un tren de mare viteză a deraiat în Spania, intrând cu viteza de 191 km/h într-o curbă unde vitexa maximă era limitată la 80 km/h. Din cei 222 de oameni (218 pasageri și 4 membri ai echipajului) aflaţi la bord, 80 au murit și în jur de 140 au fost răniți. Pe 24 iulie 2019, după demisia Theresei May, Boris Johnson este numit noul prim-ministrul Regatului Unit. Pe 24 iulie 2020 are loc prima Rugăciune de Vineri de la Hagia Sofia prin care edificiul redevine moschee.

Naşteri pe 24 iulie

O mulţime de personalităţi s-au născut înt-ro zi de 24 iulie, de la generalul și politicianul sud–american Simon Bolivar, născut pe 24 iulie 1783, sau scriitorul francez Alexandre Dumas (tatăl), născut pe 24 iulie 1802, şi până la matematicianul francez Émile Picard, născut pe 24 iulie 1856, sau pilotul american Amelia Earhart, născută pe 24 iulie 1897.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 iulie s-au născut personalităţi precum scriitorul argentinian Ernesto Sabato, născut pe 24 iulie 1911, actorul american Michael Richards, născut pe 24 iulie 1949, regizorul american Gus Van Sant, născut pe 24 iulie 1952, caiacistul român Vasile Dîba, născut pe 24 iulie 1954, atleta română Elena Fidatov, născută pe 24 iulie 1960, baschetbalistul american Karl Malone, născut pe 24 iulie 1963, sau actriţa şi cântăreaţa americană Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969.

Decese pe 24 iulie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 24 iulie. Dintre acestea amintim pe Martin Van Buren, al 8-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, decedat pe 24 iulie 1862, actorul britanic Peter Sellers, decedat pe 24 iulie 1980, jucătorul nord-irlandez de snooker Alex Higgins, decedat pe 24 iulie 2010, sau wrestlerul american Hulk Hogan, decedat pe 24 iulie 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 24 iulie, printre alţii, pe medicul Alexandru Obregia, decedat pe 24 iulie 1937, generalul Mihail Lascăr, decedat pe 24 iulie 1959, poetul Emil Botta, decedat pe 24 iulie 1977, sau jucătorul şi antrenorul de handbal Niculae Nedeff, decedat pe 24 iulie 2017.