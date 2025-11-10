10 noiembrie, Sfântul Arsenie Capadocianul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 10 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Arsenie Capadocianul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Arsenie Capadocianul a trăit între 1840 şi 1924. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Arsenie Capadocianul este unul dintre sfinţii cuvioşi ai secolulului al XX-lea. Cuviosul Paisie Aghioritul, un alt mare părinte al vremurilor noastre, s-a ostenit cât a putut de mult, atât trupeşte, cât şi sufleteşte, să adune tot ce se poate despre Sfântul Arsenie, mult-iubitul său sfânt.

Sfântul Arsenie, numit adesea şi Farasiotul, este originar din Farasa, o regiune cu doar câteva localităţi creştine, aflată la aproximativ 200 de kilometri depărtare de Capadocia.

Ajungând la 30 de ani, cuviosul Arsenie a fost hirotonit ierodiacon, iar mai apoi arhimandrit, de către mitropolitul Paisie al II-lea. Cu această ocazie, el a primit drept canon să meargă în regiunea natală şi să îi ajute pe creştinii de acolo, învăţându-i şi slujind pentru ei.

Ajuns în satul natal, sfântul s-a ocupat foarte mult de copii, educându-i deopotrivă în cele ale şcolii şi ale Bisericii. Cu toate acestea, el nu a trecut cu vederea pe nimeni, "făcându-se tuturor toate". În vremea sfintelor slujbe, sfântul citea Sfânta Evanghelie în greacă, în farasiotă şi în turcă, astfel încât întregul popor să poată înţelege Cuvântul lui Dumnezeu.

Sfântul Arsenie Capadocianul făcea adesea colecte, prin satele învecinate, pentru cei mai nevoiaşi ai zonei. Încă din vremea vieţii sale, sfântul îi vindeca pe cei bolnavi, îi izgonea pe diavoli şi mijlocea de la Dumnezeu naşterea de prunci. În urma oricărui ajutor dăruit, sfântul nu primea niciodată nimic, nici bani, nici daruri, zicând: "Credinţa ortodoxă nu este de vânzare".

Mai înainte de a pleca forţat spre Grecia, sfântul a proorocit că astfel se va întâmpla. De asemenea, el a spus că, după ce va ajunge în Grecia, după 40 de zile va adormi întru Domnul, iar satul lor se va risipi complet. Astfel, în ziua de 14 august 1924, întreaga comunitate va porni spre Grecia, astfel încât în ziua de 14 septembrie se vor opri în portul Pireu. După o scurtă vreme, în ziua de 10 noiembrie 1924, Sfântul Arsenie Capadocianul a adormit întru Hristos ţinând în mâini moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur. La vreme, el a fost înmormântat în insula Cherchira.

