Evenimente în Bucureşti, joi 12 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 12 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Cristi Ioniţă

la 11.03.2026 , 13:00
Piesa de teatru "Cabaret" se joacă joi, 12 martie, la Teatrul Odeon din Bucureşti Piesa de teatru "Cabaret" se joacă joi, 12 martie, la Teatrul Odeon din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 12 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 12 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 12 martie  

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tavanul de sticlă", la FF Theatre, "Vrei să NU fii soția mea?", la Sala Gloria, sau "Insomniacii", la Teatrul de Artă.

De asemenea, tot de la ora 19.00 se joacă şi "Rinocerii", la Teatrul de Comedie, "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Anticlimax", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Musafirul", la Teatrul Elisabeta, sau "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, joi 12 martie  

Leonidas Kavakos susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Vlad Flueraru lansează albumul "Pedralba" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club, de la ora 19.00.

Trupa OCRU susţine un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 20.00. Nicole Cherry susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 12 martie

La Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" puteţi vizita expoziţia "8", o expoziție vie, care demontează mituri.

La Muzeul Național al Literaturii Române puteţi vizita expoziţia "The Wisdom Inside". La Palatul Şuţu puteţi vizita, printre altele, expoziţia "Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna".

