Evenimente în Bucureşti, miercuri 11 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 11 martie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 11:34
Florin Ristei susţine un concert miercuri, 11 martie, la Sala Palatului din Bucureşti Florin Ristei susţine un concert miercuri, 11 martie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 11 martie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 11 martie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Punk Rock", la Teatrul Excelsior, "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Cabaret", la Teatrul Odeon - Sala Majestic.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta, "Frumosul și Bestiile", la FF Theatre, "Muscă, paie și bătaie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, sau "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, miercuri 11 martie

Shuteen Erdenebaatar Quartet şi Nils Kugelmann Trio susţin un concert la Sala Dalles, de la ora 19.00. Maya Oprițoiu și Miriam Drașovean susţin un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Florin Ristei susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00. The Mono Jacks susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 11 martie

La Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" puteţi vizita expoziţia intitulată "Cioplitorul de gânduri", în timp ce la Palatul Şuţu puteţi vizita expoziţii precum "Între realismul socialist și comunismul național" sau "Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici".

La Muzeul Theodor Aman puteţi vizita expoziţii precum "Aman – linie, punct" sau "Mari personalități. Portrete din colecția Muzeului Theodor Aman".

