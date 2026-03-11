Secretele longevității feminine, dezbătute astăzi la Conferința online „Harta Longevității Feminine”

Au mai rămas doar câteva ore până la cea mai importantă dezbatere medicală a primăverii dedicat sănătății și vitalității feminine. Astăzi, miercuri, 11 martie, începând cu ora 18:00, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează Conferința online „Harta Longevității Feminine”. Carmen Brumă va modera întâlnirea cu experți de top din România și din străinătate, care vor explica cum putem transforma anii în plus oferiți de progresele medicinei în ani trăiți cu energie și sănătate. Conferința este structurată pe patru mari paneluri de dezbatere, fiecare abordând un pilon esențial al longevității feminine. Participarea este gratuită, prin completarea formularului de înscriere, disponibil aici .

Prima temă majoră a serii este „Hormonii și speranța de viață”, un panel dedicat înțelegerii modului în care declinul hormonal influențează întregul organism. Discuția va clarifica miturile și adevărurile despre terapia de substituție hormonală (HRT) și va explica conceptul medical de „Window of Opportunity”. Pentru a oferi o imagine completă asupra momentului ideal de inițiere a terapiilor, în acest panel vor interveni Dr. Raluca Hera, Dr. Corina Neamțu, Dr. Violeta Lungu, precum și experții internaționali Dr. Elizabete Argale și Dr. Ozgur Leylek.

Cel de-al doilea panel va muta atenția către un subiect vital, dar adesea ignorat: „Sănătatea inimii după menopauză”. Scăderea nivelului de estrogen aduce schimbări majore la nivelul tensiunii arteriale, al colesterolului și al metabolismului, crescând semnificativ riscul cardiovascular la femei. Soluțiile de prevenție, analizele cardiometabolice necesare după vârsta de 40 de ani și rolul protecției hormonale asupra vaselor de sânge vor fi detaliate de medicii cardiologi Dr. Andreea Lăcraru și Dr. Ioana Daha, completate de perspectivele oferite de Dr. Corina Neamțu, Dr. Raluca Hera și invitatul din Turcia, Dr. Ozgur Leylek.

A treia direcție a conferinței explorează „Longevitatea cognitivă”, abordând o problemă cu care se confruntă numeroase femei aflate la perimenopauză: brain fog și problemele de concentrare. Specialiștii vor face diferența între un simptom trecător și un semnal de alarmă, explicând rolul somnului, al sănătății vasculare și al protecției hormonale pentru creier. Acest panel va beneficia de expertiza Dr. Ana Maria Doscan (medic primar geriatrie-gerontologie), a Dr. Adrian Stănescu (director medical Oxxygene) și a doctorului în psihologie Violeta Lungu, care va aduce în discuție și impactul anxietății asupra funcțiilor cognitive.

Ultima parte a conferinței va integra genetica longevității feminine, epigenetica și intervențiile moderne pentru longevitate. Aici, discuțiile se vor concentra pe rolul imunității feminine, avantajul celor doi cromozomi X, importanța testărilor genetice în prevenție și tehnologiile non-invazive care îmbunătățesc calitatea vieții. Răspunsurile vor veni de la Dr. Flavia Haradja (medic genetician), Raluca Prodan (pionier în testarea genetică), Ruxandra Cîrciu (specialist în tehnologii de longevitate) și jurnalista Monica Rădulescu, un ambasador dedicat al prevenției și educației pentru sănătate.

Participarea la conferința online este complet gratuită. Persoanele care doresc să afle direct de la specialiști cum pot prelua controlul asupra propriei sănătăți sunt invitate să se înscrie în aceste ultime ore, completând formularul disponibil pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro. Dezbaterea va fi transmisă live pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale fundației, oferind spectatorilor și ocazia de a câștiga premii valoroase dedicate sănătății feminine.

