Vești bune pentru împătimiții pescuitului. Cea mai cunoscută baltă de pescuit, de lângă Galați, balta Zătun, a fost populată cu 2 tone de crap astăzi, 10 martie 2026. 

Adrian Obreja

10.03.2026
Peștii, cu o greutate cuprinsă între 1,5 și 2 kg, vor avea, până pe 1 aprilie, o perioadă de aclimatizare la noile condiții de habitat, după care Balta Zătun va fi deschisă pentru vizitatori.

Cu o suprafață de peste 31 de hectare de luciu de apă, baza de agrement cu specific pescăresc de la Balta Zătun este locul ideal de relaxare. Aici sunt amenajate 62 de pontoane cu 124 locuri de pescuit, iar vizitatorii au la dispoziție și 27 de căsuțe ce pot fi închiriate.Tariful pentru o zi de pescuit la Balta Zătun este de 75 lei/zi de persoană.

