10 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 10 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 10 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 10 septembrie

Pe 10 septembrie 1419 se produce asasinarea Ducelui de Burgundia, Ioan cel Neînfricat, pe Podul Montereau-Fault-Yonne, de adepții Delfinului Carol al VII-lea al Franței. Acţiunea a subminat încercările de împăcare în Războiul civil francez. Ducatul Burgundia s-a aliat cu Anglia. Pe 10 septembrie 1776, Nathan Hale, considerat primul spion american, căpitan în armata revoluționară, se oferă voluntar pentru o acțiune de spionaj contra englezilor. Pe 10 septembrie 1823, Simón Bolívar devine președinte al statului Peru. Pe 10 septembrie 1898, Împărăteasa Elisabeta a Austriei este asasinată la Geneva, de anarhistul italian Luigi Lucheni. Pe 10 septembrie 1919, Austria a semnat Tratatul de la Saint Germain, prin care a recunoscut independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei, precum și apartenența Bucovinei la România și a Tirolului de Sud la Italia. Pe 10 septembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, submarinul australian HMS Oxley este scufundat din greșeală de submarinul britanic HMS Triton în apropiere de Norvegia și devine prima pierdere a Royal Navy.

Pe 10 septembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, Canada declară război Germaniei naziste, alăturându-se Aliaților – Franța, Regatul Unit, Noua Zeelandă și Australia. Pe 10 septembrie 1943, în Al Doilea Război Mondial, forțele germane încep ocuparea Romei. Pe 10 septembrie 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balaș a sărit 1,85 metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 centimetri față de următoarea clasată. Pe 10 septembrie 1977, Hamida Djandoubi, condamnat pentru tortură și crime, este ultima persoană care urmează să fie executată prin ghilotinare în Franța. Pe 10 septembrie 1989, în urma coliziunii cu un convoi bulgăresc de barje, nava "Mogoșoaia" se scufundă în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime. Pe 10 septembrie 2001, britanicul Charles Ingram trișează în încercarea sa de a câștiga premiul de un milion de lire sterline la Vrei să fii milionar?. Ca probă împotriva sa la proces s-a arătat că pentru a ajunge la răspunsurile corecte, Ingram s-a folosit de profesorul universitar Whittoc, care tușea pentru a-i da de știre dacă răspunsul e bun sau nu. În 2003 a fost condamnat pentru înșelăciune. Pe 10 septembrie 2002, Elveția se alătură ONU. Pe 10 septembrie 2008, Acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN a fost pus în funcțiune la Geneva, Elveția. Pe 10 septembrie 2015, rămășițe ale unei vechi specii umane (Homo naledi) au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud din care au fost exhumate osemintele a 15 hominizi. Echipa de cercetători care efectuează săpăturile arheologice a formulat ipoteza că aceste vechi rude îndepărtate ale omului practicau deja rituri funerare.

Nașteri pe 10 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 10 septembrie, de la Papa Iulius al III-lea, născut pe 10 septembrie 1487, sau Maria Tereza a Spaniei, regină a Franței, soția lui Ludovic al XIV-lea al Franței, născută pe 10 septembrie 1638, şi până la revoluţionarul român Simion Balint, născut pe 10 septembrie 1810, sau creatorul de modă german Karl Lagerfeld, născut pe 10 septembrie 1933.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 10 septembrie s-au născut personalităţi precum actorul britanic Colin Firth, născut pe 10 septembrie 1960, revoluţionarul român Cristian Pațurcă, născut pe 10 septembrie 1964, regizorul englez Guy Ritchie, născut pe 10 septembrie 1968, sau tenismenul brazilian Gustavo Kuerten, născut pe 10 septembrie 1976.

Decese pe 10 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 10 septembrie. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic al IV-lea al Franței, decedat pe 10 septembrie 954, Carol al III-lea, Prinț de Monaco, decedat pe 10 septembrie 1889, sau Regele Ferdinand al Bulgariei, decedat pe 10 septembrie 1948.

România i-a pierdut într-o zi de 10 septembrie, printre alţii, pe revoluţionarul Avram Iancu, decedat pe 10 septembrie 1872, compozitorul şi cântăreţul Ionel Băjescu-Oardă, decedat pe 10 septembrie 1979, sau etnologul Romulus Vulcănescu, decedat pe 10 septembrie 1999.

