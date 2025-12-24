25 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 25 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 25 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 25 decembrie

Pe 25 decembrie 800 are loc încoronarea lui Carol cel Mare, de către Papa Leon al III-lea, ca împărat al Occidentului. Pe 25 decembrie 1000 se produce întemeierea Regatului Ungariei. Ungaria este întemeiată ca împărăție creștină de către Ștefan I al Ungariei. Pe 25 decembrie 1013, Sweyn Forkbeard preia controlul lui Danelaw și este proclamat rege al Angliei. Pe 25 decembrie 1046, Henric al III-lea a fost încoronat Sfânt Împărat Roman de către Papa Clement al II-lea. Pe 25 decembrie 1066, William Cuceritorul a fost încoronat rege al Angliei la Westminster Abbey, în Londra. Pe 25 decembrie 1100, Baldwin de Boulogne este încoronat primul Rege al Ierusalimului în Biserica Nașterii din Betleem. Pe 25 decembrie 1130, Contele Roger al II-lea al Siciliei este încoronat ca primul rege al Siciliei. Pe 25 decembrie 1261, Împăratul Ioan al IV-lea Laskaris al Imperiului Roman de Răsărit restaurat este detronat și orbit din ordinul co-împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul. Pe 25 decembrie 1559 este ales Papa Pius al IV-lea, la patru luni după moartea predecesorului său.

Pe 25 decembrie 1758, Cometa Halley este văzută de Johann Georg Palitzsch, confirmând predicția lui Edmund Halley cu privire la trecerea ei. Aceasta a fost prima trecere a unei comete prezisă din timp. Pe 25 decembrie 1908 apare, la Vălenii de Munte, gazeta "Neamul Românesc Literar", sub conducerea lui Nicolae Iorga. Pe 25 decembrie 1932, un cutremur cu magnitudinea de 7,6 s-a produs în provincia Gansu, China, iar tragedia s-a soldat cu moartea a circa 70.000 de oameni. Pe 25 decembrie 1978, forțe vietnameze invadează Cambodgia cu scopul de a distruge regimul Khmerilor Roșii care, din 1976, supusese populația unui monstruos "proces de reeducare" în care și–au găsit moartea aproape două milioane de cambodgieni, asasinați sau înfometați. Pe 25 decembrie 1989, Televiziunea Română transmite în direct, pentru prima dată, slujba de Crăciun de la Patriarhia Română. Pe 25 decembrie 1989, în urma unui proces sumar, Tribunalul Militar Extraordinar Român a condamnat la moarte cuplul dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu. În aceeași zi sunt executați la Târgoviște, prin împușcare. Pe 25 decembrie 1991, Mihail Gorbaciov anunță, într-o declarație televizată, că demisionează din funcția de președinte al URSS, având în vedere situația creată odată cu formarea CSI (Comunitatea Statelor Independente). Pe 25 decembrie 1991, Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice hotărăște schimbarea denumirii statului din U.R.S.S. (Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste) în Federația Rusă.

Nașteri pe 25 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 25 decembrie, de la fizicianul şi matematicianul englez Isaac Newton, născut pe 25 decembrie 1642, sau Prinţul Vladimir Ghica, născut pe 25 decembrie 1873, şi până la actorul american Humphrey Bogart, născut pe 25 decembrie 1899, sau politicianul egiptean Anwar Sadat, născut pe 25 decembrie 1918.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 25 decembrie s-au născut personalităţi precum poetul român Emil Brumaru, născut pe 25 decembrie 1939, cântăreaţa britanică Annie Lennox, născut pe 25 decembrie 1954, pilotul român de raliuri Constantin Aur, născut pe 25 decembrie 1963, producătorul olandez de muzică trance Armin van Buuren, născut pe 25 decembrie 1976, sau cântăreaţa română Paula Seling, născută pe 25 decembrie 1978.

Decese pe 25 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 25 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Adrian I, decedat pe 25 decembrie 795, actorul britanic Charles Chaplin, decedat pe 25 decembrie 1977, graficianul şi pictorul spaniol Joan Miró, decedat pe 25 decembrie 1983, cântăreţul şi actorul american Dean Martin, decedat pe 25 decembrie 1995, sau cântăreţul şi compozitorul englez George Michael, decedat pe 25 decembrie 2016.

Tot într-o zi de 25 decembrie şi-au pierdut viaţa şi episcopul român Samuil Vulcan, decedat pe 25 decembrie 1839, poetul şi eseistul român Tristan Tzara, decedat pe 25 decembrie 1963, dictatorul român Nicolae Ceauşescu, executat pe 25 decembrie 1989, sau politiciana română Elena Ceauşescu, soţia dictatorului Nicolae Ceauşescu, executată pe 25 decembrie 1989.

