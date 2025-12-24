Antena Meniu Search
Evenimente în Bucureşti, joi 25 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, şi, deşi suntem în prima zi de Crăciun, reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este una interesantă, ceea ce înseamnă că joi, 25 decembrie 2025, chiar am avea unde să petrecem câteva ore libere în Capitală.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 13:12
Adrian Norocel întreţine atmosfera la o petrecere specială de Crăciun organizată joi, 25 decembrie, în One Club din Bucureşti Adrian Norocel întreţine atmosfera la o petrecere specială de Crăciun organizată joi, 25 decembrie, în One Club din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 25 decembrie 2025, sunt organizate piese de teatru, concerte şi petreceri speciale în Bucureşti, cu ocazia primei zile a Crăciunului. Cei care au ales să stea acasă de sărbători ar avea cu ce să-şi umple timpul liber.

În plus, să nu uităm că târgurile de Crăciun organizate în Bucureşti sunt, în continuare, deschise şi aşteaptă vizitatorii cu multe bucurii.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 25 decembrie 

La Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier au loc două reprezentaţii ale piesei "Cerere în căsătorie", de Cehov. Acestea se desfăşoaă de la ora 18.00 şi de la ora 20.00.

Ziua de teatru începe, însă, de la ora 16.00, când, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media, se joacă piesa pentru copii "Prinţele fermecate", de Petre Ispirescu.

Spectacole în Bucureşti, joi 25 decembrie  

Tot la Teatrul Naţional Bucureşti se desfăşoară, în "dublu exemplar", şi spectacolul "Concert Extraordinar de Crăciun - Regal Vienez". Cele două spectacole se desfăşoară de la ora 17.00 şi de la ora 20.00.

Este vorba despre un spectacol în care sunt implicaţi de la Orchestra Di Teatro D’opera Italiana, Orchestra Operei Vox, Teatrul Scala din Milano, Mozarteum-Salzburg sau Ansamblul de Balet şi Corul Opera Vox.

Petreceri în Bucureşti, joi 25 decembrie

Cum era de aşteptat, în Bucureşti, în prima zi de Crăciun sunt organizate diferite petreceri tematice. De exemplu, la Radisson Blu Hotel are loc "Festive Christmas Brunch", iar la L’Atelier Relais & Chateaux are loc "Family Christmas Brunch".

De asemenea, la The Marmorosch sunteţi aşteptaţi la un alt "Christmas Brunch", în timp ce în One Club se desfăşoară un "Christmas Party" în care atmosfera va fi întreţinută de Adrian Norocel.

