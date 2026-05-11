11 mai, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 mai de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 mai nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 mai

Pe 11 mai 330 are loc inaugurarea solemnă a orașului Constantinopol, astăzi Istanbul, ridicat de Împăratul Constantin pe locul vechii colonii grecești Byzantion, ca nouă capitală a Imperiului Roman de Răsărit. În 1453 a trecut sub stăpânire turcească. Pe 11 mai 912, Alexandru devine împărat al Imperiului Bizantin. Pe 11 mai 973, în prima ceremonie de încoronare organizată vreodată pentru un monarh englez, Edgar Paşnicul este încoronat rege al Angliei. Soția sa, Ælfthryth, este încoronată regină, prima încoronare înregistrată pentru o regină a Angliei. Pe 11 mai 1672, Regele Ludovic al XIV-lea al Franței invadează Olanda. Pe 11 mai 1713, în Marele Război al Nordului, după ce au pierdut Bătălia de la Helsinki în fața rușilor, trupele suedeze și finlandeze incendiază întregul oraș, pentru ca acesta să nu rămână intact în mâinile rușilor. Pe 11 mai 1784, limba germană a fost declarată limbă oficială în Transilvania. Pe 11 mai 1812, primul ministru britanic Spencer Perceval a fost asasinat în holul Camerei Comunelor, fiind primul și unicul premier britanic care a căzut victimă unui atentat. Pe 11 mai 1867 a fost garantată, prin Tratatul de la Londra, independența și neutralitatea Marelui Ducat de Luxemburg.

Pe 11 mai 1949, Siamul și-a schimbat pentru a doua oară denumirea în Thailanda. Pe 11 mai 1960, Adolf Eichmann este capturat de Mossad în Argentina. Pe 11 mai 1968 a început construcția primului autoturism românesc, Dacia. Pe 11 mai 1997, Deep Blue, un supercomputer care joacă șah, îl învinge pe Garry Kasparov în ultimul joc al revanșei, devenind primul computer care a învins un campion mondial la jocul de șah într-un format clasic de meci. Pe 11 mai 1998, India efectuează trei teste atomice subterane la Pokhran. Pe 11 mai 2010, David Cameron devine prim-ministru al Regatului Unit, în urma discuțiilor dintre conservatori și liberali democrați, și formează prima coaliție de guvernământ din Marea Britanie de la Al Doilea Război Mondial. Pe 11 mai 2024, cea de-a 68-a ediție a concursului muzical Eurovision are loc la Malmö, Suedia. Nemo, din Elveția, câștigă cu piesa "The Code", devenind primul câștigător non-binar al concursului.

Nașteri pe 11 mai

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 mai, de la aventurierul german Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen, născut pe 11 mai 1720, sau pictorul şi graficianul spaniol Salvador Dalí, născut pe 11 mai 1904, şi până la fizicianul american Richard Feynman, născut pe 11 mai 1918, sau fotbalistul român Flavius Domide, născut pe 11 mai 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 11 mai s-au născut personalităţi precum actriţa britanică Natasha Richardson, născută pe 11 mai 1963, scrimerul şi antrenorul român de scrimă Mihai Covaliu, născut pe 11 mai 1977, săritorul finlandez cu schiurile Janne Ahonen, născut pe 11 mai 1977, fotbalistul spaniol Andres Iniesta, născut pe 11 mai 1984, sau gimnasta română Monica Roşu, născută pe 11 mai 1987.

Decese pe 11 mai

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 mai. Dintre acestea amintim pe Spencer Perceval, prim-ministru al Marii Britanii, asasinat pe 11 mai 1812, cântăreţul jamaican Bob Marley, decedat pe 11 mai 1981, scriitorul englez Douglas Adams, decedat pe 11 mai 2001, gangsterul american Joseph Bonanno, decedat pe 11 mai 2002, boxerul american Floyd Patterson, decedat pe 11 mai 2006, sau actorul american Jerry Stiller, decedat pe 11 mai 2020.

Tot într-o zi de 11 mai şi-au pierdut viaţa şi politicianul român Nicolae Rosetti-Bălănescu, decedat pe 11 mai 1884, sculptorul român Géza Vida, decedat pe 11 mai 1980, sau actriţa română Margareta Pogonat, decedată pe 11 mai 2014.

