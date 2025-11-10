11 noiembrie, Sfântul Mina. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Marţi, 11 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Mina, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Mina s-a născut în Nakiyos, în apropiere de Memphis, în prima jumătate a secolului al III-lea. Conform crestinortodox.ro, rămâne orfan pe când era copil. Tatăl i-a murit când avea 11 ani, iar mama sa a murit la doar trei ani după acesta.

Intră în armata imperială, însă, pe 23 februarie 303, când Diocleţian a emis primul edict de persecutare a creştinilor, părăseşte armata şi se retrage în deşert, dedicându-se vieţii ascetice. Aici îl va întâlni pe Sfântul Macarie Egipteanul care îi va spune: "Ce cauţi între cer şi pământ, Mina, de unul singur? Locul tău este în mijlocul mulţimii, ca să ia aminte toţi la cuvintele şi la faptele tale. Ai schimbat o haină de ostaş cu alta, atunci sfârşeşte pe câmpul de luptă, ca să înviezi ca un învingător fără sabie".

Sfântul Mina împlineşte cuvintele Sfântului Macarie, părăseşte deşertul şi ajunge în Cotyaeum, cel mai apropiat oraş de deşertul în care vieţuise. Aici avea loc o serbare în cinstea zeilor. Sfântul Mina mărturiseşte că este creştin în faţa celor ce cinsteau zeii, motiv pentru care este luat de soldaţi şi dus înaintea prefectului Pyrrhus. Pentru că a refuzat să se lepede de credinţa în Hristos, i s-a tăiat capul.

Articolul continuă după reclamă

Datorită minunii creştinului înviat, săvârşită de Sfântul Mina, creştinii văd în el şi un ocrotitor al celor păgubiţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰