Care sunt preţurile la carburanţi pe 11 martie. Preţul la motorină a crescut cu 16 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 11 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la motorină a crescut cu 16 bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,77 şi 8,91 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,13 şi 9,49 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu 12 bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,28 şi 8,42 lei.

Uşoare creşteri de preţuri avem şi la benzină premium şi GPL. Un litru de benzină premium costă între 8,85 şi 9,17 lei, iar un litru de GPL costă în jur de 3,96-3,98 lei.

Articolul continuă după reclamă

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰