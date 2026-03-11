Bam Adebayo, record de puncte în meciul Miami Heat - Washington Wizards. L-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant

Baschetbalistul american Bam Adebayo a intrat în cartea de istorie a baschetului, marţi seara, după ce a reuşit nu mai puţin de 83 de puncte în confruntarea dintre Miami Heat şi Washington Wizards, din NBA, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, în AntenaPLAY .

Bam Adebayo a înscris 87 de puncte pentru Miami Heat, împotriva celor de la Washington Wizards - Profimedia

Miami Heat s-a impus, cu 150-129, la capătul unui meci care l-a urcat pe Adebayo pe locul 2 într-un top al jucătorilor cu cele mai multe înscrise într-un singur meci din NBA.

Adebayo, care a reuşit, în plus, nouă recuperări şi trei pase decisive, l-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant, baschetbalist ce reuşea 81 de puncte pentru Los Angeles Lakers într-un meci cu Toronto Raptors, în 2006.

Lider absolut al clasamentului rămâne Wilt Chamberlain, sportiv care a marcat 100 de puncte pentru Philadelphia Warriors într-un meci jucat împotriva celor de la New York Knicks, în 1962.

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

