Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bam Adebayo, record de puncte în meciul Miami Heat - Washington Wizards. L-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant

Baschetbalistul american Bam Adebayo a intrat în cartea de istorie a baschetului, marţi seara, după ce a reuşit nu mai puţin de 83 de puncte în confruntarea dintre Miami Heat şi Washington Wizards, din NBA, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, în AntenaPLAY.

de Cristi Ioniţă

la 11.03.2026 , 13:51
Bam Adebayo a înscris 87 de puncte pentru Miami Heat, împotriva celor de la Washington Wizards Bam Adebayo a înscris 87 de puncte pentru Miami Heat, împotriva celor de la Washington Wizards - Profimedia

Miami Heat s-a impus, cu 150-129, la capătul unui meci care l-a urcat pe Adebayo pe locul 2 într-un top al jucătorilor cu cele mai multe înscrise într-un singur meci din NBA.

Adebayo, care a reuşit, în plus, nouă recuperări şi trei pase decisive, l-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant, baschetbalist ce reuşea 81 de puncte pentru Los Angeles Lakers într-un meci cu Toronto Raptors, în 2006.

Lider absolut al clasamentului rămâne Wilt Chamberlain, sportiv care a marcat 100 de puncte pentru Philadelphia Warriors într-un meci jucat împotriva celor de la New York Knicks, în 1962.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

bam adebayo kobe bryant wilt chamberlain
Înapoi la Homepage
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
SUA au cerut dislocarea în România de trupe și „echipamente non-cinetice”. AUR vrea să boicoteze votul de aprobare
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Dana Marijuana, prima reacție după moartea Gianinei Gheorghiu. Lacrimi și durere, după ce rapperița s-a stins la 37 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Sport » Bam Adebayo, record de puncte în meciul Miami Heat - Washington Wizards. L-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant