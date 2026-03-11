Bam Adebayo, record de puncte în meciul Miami Heat - Washington Wizards. L-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant
Baschetbalistul american Bam Adebayo a intrat în cartea de istorie a baschetului, marţi seara, după ce a reuşit nu mai puţin de 83 de puncte în confruntarea dintre Miami Heat şi Washington Wizards, din NBA, competiţie transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, în AntenaPLAY.
Miami Heat s-a impus, cu 150-129, la capătul unui meci care l-a urcat pe Adebayo pe locul 2 într-un top al jucătorilor cu cele mai multe înscrise într-un singur meci din NBA.
Adebayo, care a reuşit, în plus, nouă recuperări şi trei pase decisive, l-a depăşit pe legendarul Kobe Bryant, baschetbalist ce reuşea 81 de puncte pentru Los Angeles Lakers într-un meci cu Toronto Raptors, în 2006.
Lider absolut al clasamentului rămâne Wilt Chamberlain, sportiv care a marcat 100 de puncte pentru Philadelphia Warriors într-un meci jucat împotriva celor de la New York Knicks, în 1962.
