12 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 12 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 12 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 12 octombrie

Pe 12 octombrie 1449 are loc Bătălia de la Tămășeni, pe Siret. Cu sprijinul lui Iancu de Hunedoara, Bogdan al II–lea devine domn al Moldovei. Pe 12 octombrie 1595, Ștefan Răzvan, domn al Moldovei, ocupă Bucureștii. Pe 12 octombrie 1777, Grigore al III-lea Ghica este ucis la Iași, din porunca sultanului. Pe 12 octombrie 1808, Napoleon I și Alexandru I semnează convenția prin care Rusia anexează Moldova și Țara Românească. Pe 12 octombrie 1810 are loc primul festival Oktoberfest. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei Prințului Ludwig I al Bavariei cu Prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Pe 12 octombrie 1823, scoțianul Charles MacIntosh a pus în vânzare primele pelerine de ploaie. Pe 12 octombrie 1872 este semnat Decretul imperial privind înființarea Universității Franz Joseph din Cluj, cu patru facultăți: Filosofie și Litere, Matematică și Ştiințele Naturii, Drept și Medicină.

Articolul continuă după reclamă

Pe 12 octombrie 1915, asistenta medicală britanică Edith Cavell a fost executată de germani, pentru că a ajutat trupele Antantei să se retragă din Belgia. Pe 12 octombrie 1931, se inaugurează statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia. Are 30 de metri înălțime, lățimea între brațe este de 28 metri, are o greutate de 635 de tone și este situată pe vârful Muntelui Corcovado, la o altitudine de 700 de metri. Pe 12 octombrie 1944, municipiul Oradea a fost eliberat de către unități militare românești și sovietice, de sub ocupația maghiară fascistă. Pe 12 octombrie 1946 a fost înființat Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon", din București. Pe 12 octombrie 1983, fostul prim-ministru japonez Tanaka Kakuei este găsit vinovat că a luat mită 2 milioane de dolari de la Lockheed Corporation și este condamnat la patru ani de închisoare. Pe 12 octombrie 1984 are loc încercarea de asasinare a premierului Margaret Thatcher, de către Armata republicană provizorie irlandeză. Bomba ucide cinci persoane și 31 de persoane sunt rănite. Pe 12 octombrie 2000, distrugătorul american USS Cole, ancorat în portul Aden, Yemen, este grav afectat de un bombardament al-Qaida, care ucide 17 membri ai echipajului și rănește cel puțin 39 de persoane. Pe 12 octombrie 2019, Eliud Kipchoge, din Kenya, devine prima persoană care a alergat un maraton în mai puțin de două ore cu un timp de 1:59:40, la maratonul de la Viena.

Naşteri pe 12 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 12 octombrie, de la Regele Eduard al VI-lea al Angliei, născut pe 12 octombrie 1537, sau regizorul american Cecil B. de Mille, născut pe 12 octombrie 1881, şi până la Elisabeta a României, fiica Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, născută pe 12 octombrie 1894, sau tenorul italian Luciano Pavarotti, născut pe 12 octombrie 1935.

Tot într-o zi de 12 octombrie s-au născut şi personalităţi precum teroristul venezuelean Carlos Şacalul, născut pe 12 octombrie 1949, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Marcel Puşcaş, născut pe 12 octombrie 1960, antrenorul român de fotbal Cristian Pustai, născut pe 12 octombrie 1967, cântăreaţa română Daniela Gyorfi, născută pe 12 octombrie 1968, actorul australian Hugh Jackman, născut pe 12 octombrie 1968, sau actriţa americană Kim Kardashian, născută pe 12 octombrie 1980.

Decese pe 12 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 12 octombrie. Dintre acestea amintim pe Papa Honoriu I, decedat pe 12 octombrie 638, Papa Ioan al IV-lea, decedat pe 12 octombrie 642, împăratul roman Maximilian al II-lea, decedat pe 12 octombrie 1576, scriitorul francez Anatole France, decedat pe 12 octombrie 1924, sau actorul sovietic Ghennadi Miciurin, decedat pe 12 octombrie 1970.

Tot într-o zi de 12 octombrie şi-au pierdut viaţa şi Grigore al III-lea Ghica, domnitor al Moldovei, decedat pe 12 octombrie 1777, poetul şi revoluţionarul român Andrei Mureșanu, decedat pe 12 octombrie 1863, sau regizorul român Manole Marcus, decedat pe 12 octombrie 1994.