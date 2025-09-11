12 septembrie, Sfântul Mucenic Avtonom. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 12 septembrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Avtonom, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Avtonom a fost episcop în Italia. Conform crestinortodox.ro, în timpul prigoanelor lui Diocleţian, Sfântul Avtonom a părăsit Italia stabilindu-se în Bitinia (Asia Mică), în localitatea Soreus, aducând aici mulţi păgâni la credinţa creştină. Sfântul Mucenic Avtonom a ridicat pentru comunitate o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici, sfântul hirotoneşte pe Cornelius, un creştin plin de râvnă pentru Hristos, mai întâi diacon, iar mai apoi preot. Sfântul Mucenic Avtonom a predicat cuvântul lui şi în ţinuturile Lykaonia şi Isauria.

Împăratul Diocleţian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care acesta se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră. Întorcându-se mai apoi la Soreus, l-a înălţat pe Cornelius la treapta de episcop. A plecat după acestea să predice în Asia, iar la intoarcerea din Asia a predicat în imprejurimile Soreusului, la Limna. Şi aici, sfântul a luminat pe mulţi cu Lumina Sfintei Evanghelii.

Unii dintre păgâni, cuprinşi fiind de invidie şi ură, au venit la Soreus, au năvălit în Bierica Sfântului Arhanghel Mihail, în timpul slujirii Sfintei Liturghii, şi l-au ucis pe Sfântul Avtonom în altar şi, alături de el, pe mulţi alţi creştini care se aflau în biserică. Diaconiţa Maria a scos mai apoi trupul sfântului de sub o grămadă de dărâmături îngropându-l.

Articolul continuă după reclamă

În timpul domniei Sfântului Constantin cel Mare, Severian, un demnitar de la curtea imperială, a înălţat o biserică deasupra moaştelor Sfântului Mucenic Avtonom. În 430, un anume preot a dărâmat biserica, fără să cunoască că aceasta fusese construită deasupra mormântului, şi a reconstruit-o într-un alt loc. La 200 de ani după mucenicia lui, Sfântul Avtonom s-a arătat unui pe nume Ioan. Acesta a săpat şi a aflat moaştele Sfântului Mucenic Avtonom cu totul întregi şi neputrezite. Pe acel loc a fost reconstruită apoi biserica închinată Sfântului Ierarh Mucenic Avtonom.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰