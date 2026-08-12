13 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 august

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Pe 13 august 523, Ioan I devine noul Papă, după decesul Papei Hormisdas. Pe 13 august 1099, Papa Pascal al II-lea îi succede Papei Urban al II-lea ca cel de-al 160-lea papă. Pe 13 august 1516 se semnează Tratatul de la Noyon, între Franța și Spania. Francisc I al Franței recunoaște pretenția lui Carol Quintul asupra Neapole, iar Carol recunoaște pretenția lui Francisc asupra Milano. Pe 13 august 1521, după un asediu extins, forțele conduse de conquistadorul spaniol Hernán Cortés îl capturează pe conducătorul aztec Cuauhtémoc și cuceresc capitala aztecă Tenochtitlan. Pe 13 august 1532 înregistrăm unirea dintre Bretania și Franța. Ducatul de Bretania este absorbit în Regatul Franței. Pe 13 august 1595 începe Bătălia de la Călugăreni, în care Mihai Viteazul a înfrânt oastea otomană condusă de marele vizir Sinan Pașa. Pe 13 august 1624, Regele Ludovic al XIII-lea al Franței îl numește prim-ministru pe Cardinalul Richelieu. Pe 13 august 1792, Regele Ludovic al XVI-lea al Franței este formal arestat de Tribunalul Național și declarat "inamic al poporului".

Pe 13 august 1862 este înfiinţat Ministerul Afacerilor Străine al României. Pe 13 august 1868, un cutremur de 8,5–9,0 a lovit Arica, pe atunci sudul Peru, astăzi în Chile. Peste 25.000 de persoane au murit, iar un tsunami distructiv care a lovit inclusiv Hawaii și Noua Zeelandă. Pe 13 august 1905, Norvegia devine independentă. Aproape 100% din alegători au votat, printr-un referendum, pentru dizolvarea Uniunii personale cu Suedia. Pe 13 august 1920 a început Bătălia de la Varșovia, bătalia finală a Războiului polono-sovietic, conflict care a început la scurtă vreme după încheierea Primului Război Mondial. Pe 13 august 1937, în timpul celui de-Al Doilea Război Chino-Japonez, începe Bătălia de la Shanghai, terminată cu capturarea orașului Shanghai de către japonezi. Pe 13 august 1946, delegația română la Conferința de pace de la Paris și-a expus punctul de vedere: recunoașterea calității de cobeligerantă, modificarea unor clauze economice și adeziunea la principiile Cartei ONU. României i s-a impus plata unor despăgubiri de război înrobitoare. Pe 13 august 1961 a început ridicarea Zidului Berlinului. Se produce separarea est-germanilor de berlinezii din vest. A rezistat până la 9 noiembrie 1989.

Naşteri pe 13 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 august, de la omul de afaceri italian Giovanni Agnelli, fondatorul firmei constructoare de mașini Fiat, născut pe 13 august 1866, sau pictorul expresionist german Hans Mattis-Teutsch, născut pe 13 august 1884, şi până la regizorul britanic Alfred Hitchcock, născut pe 13 august 1899, sau Prințul Alexandru al Iugolslaviei, născut pe 13 august 1924.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 13 august s-au născut personalităţi precum politicianul cubanez Fidel Castro, născut pe 13 august 1926, fotbalistul suedez Thomas Ravelli, născut pe 13 august 1959, fotbalistul englez Alan Shearer, născut pe 13 august 1970, actorul american Sebastian Stan, născut pe 13 august 1982, handbalista olandeză Lois Abbingh, născută pe 13 august 1992, sau fotbalistul brazilian Lucas Moura, născut pe 13 august 1992.

Decese pe 13 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 august. Dintre acestea amintim pe infirmiera britanică Florence Nightingale, decedată pe 13 august 1910, scriitorul englez Herbert George Wells, decedat pe 13 august 1946, sau vedeta de televiziune americană Julia Child, decedată pe 13 august 2004.

România i-a pierdut într-o zi de 13 august, printre alţii, pe revoluţionarul Ioan Axente Sever, decedat pe 13 august 1906, sau poetul Alexei Mateevici, decedat pe 13 august 1917.