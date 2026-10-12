13 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 octombrie

Pe 13 octombrie 54, Împăratul roman Claudius moare otrăvit, în circumstanțe misterioase. Claudius este succedat de fiul său adoptiv, Nero, în vârstă de 17 ani. Pe 13 octombrie 1307, din ordinul Regelui Filip al IV-lea cel Frumos, cavalerii templieri din Franța, în frunte cu Jacques de Molay, sunt arestați. Ulterior, o bulă a Papei Clement al V-lea cerea tuturor monarhilor creștini din Europa să facă același lucru și să pună sechestru pe averile templierilor. Pe 13 octombrie 1399 are loc încoronarea lui Henric al IV-lea al Angliei la Westminster Abbey. Pe 13 octombrie 1479 are loc Bătălia de la Câmpul Pâinii, bătălia dintre armata turcă condusă de Ali Iskender, Isa și Bali și armata transilvăneană, condusă de Ștefan Báthory. Pe 13 octombrie 1860 a fost realizată prima fotografie aeriană din lume, dintr-un balon cu aer cald aflat la circa 366 de metri deasupra orașului Boston. Pe 13 octombrie 1879 a fost dată Legea de revizuire a art. 7 din Constituția României, care acorda cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. Evreii pământeni primeau, astfel, cetățenie română.

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Pe 13 octombrie 1914, americanul Garrett Morgan inventează și patentează masca de gaze. Pe 13 octombrie 1923, orașul Ankara a devenit capitala statului turc modern, în locul Istanbulului. Pe 13 octombrie 1943, în Al Doilea Război Mondial, Italia a declarat război fostei aliate Germania. Pe 13 octombrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Riga, capitala Letoniei, este eliberată de Armata Roșie. Pe 13 octombrie 1972, zborul 571, al forțelor aeriene uruguayane, se prăbușește în Munții Anzi, la o altitudine de 3.570 metri. Din cei 45 de pasageri, 28 supraviețuiesc accidentului. Doar 16 reușesc să reziste 72 de zile, până când sunt salvați. Pe 13 octombrie 1998, regizorului Lucian Pintilie i-a fost decernat Premiul special al juriului, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, pentru filmul "Terminus Paradis". Pe 13 octombrie 2009, Guvernul Emil Boc a fost demis, în urma moțiunii de cenzură intitulată "11 împotriva României", moţiune inițiată de PNL și UDMR și susținută de PSD, cu 254 voturi "pentru" și 176 "împotrivă". A fost primul guvern din istoria României post-comuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură. Pe 13 octombrie 2010, 33 de mineri, prinşi sub pământ în urma unui accident minier din Copiapo, Chile, sunt aduşi la suprafaţă după 69 de zile.

Naşteri pe 13 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 octombrie, de la politicianul român Take Ionescu, născut pe 13 octombrie 1858, sau medicul român Ștefan Odobleja, născut pe 13 octombrie 1902, şi până la actorul şi cântăreţul francez Yves Montand, născut pe 13 octombrie 1921, sau politicianul britanic Margaret Thatcher, născută pe 13 octombrie 1925.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 13 octombrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul francez Raymond Kopa, născut pe 13 octombrie 1931, cântăreaţa greacă Nana Mouskouri, născută pe 13 octombrie 1934, muzicianul american Paul Simon, născut pe 13 octombrie 1941, artistul român Alexandru Andrieș, născut pe 13 octombrie 1954, sau actriţa americană Kelly Preston, născută pe 13 octombrie 1962.

Decese pe 13 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 octombrie. Dintre acestea amintim pe Împăratul roman Claudius, decedat pe 13 octombrie 54, pictorul israelian Reuven Rubin, decedat pe 13 octombrie 1974, actorul francez Guillaume Depardieu, decedat pe 13 octombrie 2008, sau poeta americană Louise Glück, decedată pe 13 octombrie 2023.

Tot într-o zi de 13 octombrie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum sculptorul român George Apostu, decedat pe 13 octombrie 1986, antrenorul român de handbal Oprea Vlase, decedat pe 13 octombrie 2011, sau artista română Angela Moldovan, decedată pe 13 octombrie 2013.