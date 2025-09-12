13 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 13 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 13 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 13 septembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 13 septembrie 1541, după trei ani de exil, Jean Calvin se întoarce la Geneva, pentru a reforma biserica sub corpul unei doctrine cunoscute sub numele de calvinism. Pe 13 septembrie 1584, în Spania se finalizează El Escorial, cea mai mare construcție a Renașterii mondiale. Pe 13 septembrie 1724 se face Sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitorie a familiei Mavrocordat. A fost cel mai valoros ansamblu arhitectonic în stil brâncovenesc și cea mai mare mânăstire din Balcani. Pe 13 septembrie 1788, orașul New York devine prima capitală a Statelor Unite. Pe 13 septembrie 1848, o companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a Revoluției de la 1848, din Țara Românească, împotriva intervenției otomane în bătălia din Dealul Spirii.

Pe 13 septembrie 1913 moare Aurel Vlaicu, în apropiere de Câmpina, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său, Vlaicu II. Pe 13 septembrie 1917, la Fatima, în Portugalia, se consemnează o apariție a Fecioarei Maria. Pe 13 septembrie 1922, la Al'Aziziyah, în Libia, se înregistrează recordul absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C. Pe 13 septembrie 1939, în Al Doilea Război Mondial, Canada intră în război. Pe 13 septembrie 1940, în Al Doilea Război Mondial, Italia invadează Egiptul. Pe 13 septembrie 2018, Regia Autonomă de Transport București este reorganizată și își schimbă numele în Societatea de Transport București.

Nașteri pe 13 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 13 septembrie, de la politicianul şi cardinalul italian Cesare Borgia, născut pe 13 septembrie 1475, sau pictorul flamand Jan Brueghel cel Tânăr, născut pe 13 septembrie 1601, şi până la generalul american John Pershing, născut pe 13 septembrie 1860, sau politicianul român Corneliu Zelea Codreanu, născut pe 13 septembrie 1899.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 13 septembrie s-au născut personalităţi precum compozitorul francez Maurice Jarre, născut pe 13 septembrie 1924, actorul canadian Christopher Plummer, născut pe 13 septembrie 1929, antrenorul român de gimnastică Béla Károlyi, născut pe 13 septembrie 1942, actriţa franceză Jacqueline Bisset, născută pe 13 septembrie 1944, jucătorul şi antrenorul român de fotbal Ilie Balaci, născut pe 13 septembrie 1956, jucătorul croat de tenis Goran Ivanišević, născut pe 13 septembrie 1971, sau fotbalistul german Thomas Muller, născut pe 13 septembrie 1989.

Decese pe 13 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 13 septembrie. Dintre acestea amintim pe scriitorul francez Michel de Montaigne, decedat pe 13 septembrie 1592, rapperul şi actorul american Tupac Shakur, decedat pe 13 septembrie 1996, regizorul franco-elveţian Jean-Luc Godard, decedat pe 13 septembrie 2022, sau politicianul basarabean Mircea Snegur, decedat pe 13 septembrie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 13 septembrie, printre alţii, pe inginerul Aurel Vlaicu, decedat pe 13 septembrie 1913, poeta Sanda Movilă, decedată pe 13 septembrie 1970, compozitorul Anton Şuteu, decedat pe 13 septembrie 2010, sau actriţa Ileana Iordache, decedată pe 13 septembrie 2021.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰