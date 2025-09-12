13 septembrie, Sfântul Ioan de la Prislop. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Sâmbătă, 13 septembrie, este prăznuit Sfântul Ioan de la Prislop, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop este prăznuit pe 13 septembrie - doxologia.ro

Sfântul Ioan de la Prislop, originar din Silvaşu de Sus, a trăit la începutul secolului al XVI-lea, nevoindu-se într-o peşteră din apropierea Mănăstirii Prislop. Conform crestinortodox.ro, această mică peşteră a fost săpată de către sfânt în malul stâncos şi adânc al Pârâului Silvut, fiind cunoscută cu numele de "chilia" sau "casa sfântului". În acest loc s-a nevoit Cuviosul Ioan mulţi ani, luptându-se cu bărbăţie cu ispitele diavolilor.

Cuviosul Ioan a fost ucis în timp ce îşi săpa cu dalta o fereastră în peretele chiliei. Un vânător l-a împuşcat, crezând că este un animal sălbatic.

Sfintele sale moaşte s-au păstrat multă vreme în peştera de la Prislop, unde veneau credincioşii din împrejurimi şi se închinau. În prezent nu se cunoaşte unde se află moaştele sale. Părintele Ioanichie Bălan, în "Patericul românesc", susţine că este probabil ca moaştele sfântului să fi fost duse la Tismana, la Bistriţa Olteană, la Curtea de Argeş sau Cozia, care au fost dintotdeauna atât de legate de credincioşii şi mănăstirile Transilvaniei.

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Ioan de la Prislop a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰