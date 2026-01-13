14 ianuarie, Sfânta Nina. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Miercuri, 14 ianuarie 2026, este prăznuită Sfânta Nina, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfânta Nina s-a născut în jurul anului 290, în Capadocia. Conform crestinortodox.ro, era rudă apropiată a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, potrivit unui vechi manuscris fiind chiar verişoara acestuia.
La împlinirea vârstei de 12 ani, ajunge în grija stareței Niofora, pentru că tatăl ei devine pustnic, iar mama sa ia decizia să-și petreacă viața îngrijindu-se de săraci și de cei în suferință.
Cu binecuvântarea episcopului Iuvenalie, pleacă din Ierusalim către Armenia. În anul 315 ajunge în Mtskheta, locul în care, potrivit celor mărturisite de stareța Niofora, s-ar afla "Cămașa lui Hristos".
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰