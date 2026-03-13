Antena Meniu Search
14 martie, Sfântul Benedict din Nursia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 14 martie, este prăznuit Sfântul Benedict din Nursia, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Benedict din Nursia este prăznuit pe 14 martie Sfântul Benedict din Nursia este prăznuit pe 14 martie - doxologia.ro

Sfântul Benedict s-a născut în Nursia, o provincie a Italiei, în 480, din părinţi slăviţi şi foarte bogaţi. Conform crestinortodox.ro, primeşte tunderea în monahism de la monahul Roman. Se retrage într-un munte stâncos unde va rămâne într-o peşteră timp de peste trei ani. Sfântul Benedict din Nursia avea duhul înainte vederii, al vindecărilor, al scoaterii demonilor, al învierii morţilor. El se înfăţişa unora la mari distanţe pe faţă, iar altora le apărea în vis. Odată, Sfântul Benedict a văzut cu duhul că paharul cu vin care i se pusese înainte este otrăvit. Când l-a însemnat deasupra cu semnul sfintei cruci, paharul s-a spart în bucăţi.

A întemeiat 12 mănăstiri în care a aşezat câte 12 monahi în fiecare. A întemeiat rânduială monahală a Benedictinilor, ordin care există şi astăzi în Biserica Romano-Catolică. Cuviosul Benedict şi-a profeţit sfârşitul cu şase zile înainte de a muri. A poruncit să i se deschidă groapa, a chemat obştea şi după ce a sfătuit-o şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Părţi din moaştele Sfântului Benedict se află la Mănăstirea Casino şi la Mănăstirea Fleury din Franţa.

