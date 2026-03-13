Război între Palate la Varşovia. Tusk ignoră veto-ul lui Nawrocki şi promite că va folosi banii din SAFE

Război între Palate la Varşovia. Tusk îl sfidează pe Nawrocki şi promite că va folosi banii din SAFE - Profimedia Images

Decizia lui Karol Nawrocki, susținut de opoziția conservatoare, de a bloca prin veto această lege a inflamat conflictul cu premierul proeuropean Donald Tusk și a complicat deciziile la vârful puterii din Polonia. Legea ar fi permis folosirea a 43,7 miliarde de euro din bani europeni pentru apărare.

Scandal între premierul pro-european şi preşedintele conservator de dreapta

"O întâlnire guvernamentală este iminentă, în cadrul căreia guvernul va adopta o rezoluţie pe baza căreia vom finaliza programul Forţelor armate poloneze. Astăzi, peste tot în Europa se întreabă ce s-a întâmplat, cum de este posibil acest lucru", a declarat Tusk despre veto-ul lui Nawrocki.

Articolul continuă după reclamă

Polonia este principalul beneficiar al programului european SAFE. Totuși, partidul de opoziție Lege și Justiție (PiS) susține că programul este o formă de presiune germană asupra Poloniei, care ar aduce datorii și ar limita libertatea țării de a cumpăra arme. PiS a anunțat joi că se va opune și unei hotărâri de guvern pentru aplicarea programului, motivând că generațiile viitoare vor plăti dobânzi uriașe către băncile occidentale.

Pe de altă parte, Guvernul lui Tusk susține că SAFE oferă finanțare ieftină și este important pentru securitatea Poloniei, mai ales pe fondul amenințării tot mai mari din partea Rusiei. În opinia guvernului, veto-ul lui Nawrocki va întârzia investițiile în industria de apărare.

Nawrocki a propus un alt plan; Guvernul îl critică

Legea blocată de președinte ar fi permis băncii de dezvoltare de stat BGK să administreze un fond pentru rambursarea cheltuielilor. Acum, guvernul va trebui să folosească fondul existent al forțelor armate, dar regulile acestuia nu permit rambursarea a circa 7 miliarde de zloți alocați poliției de frontieră.

Nawrocki a propus o altă variantă. Planul prevede ca investițiile în apărare să fie finanțate din profiturile generate de creșterea valorii rezervelor de aur și valută ale Băncii Naționale poloneze. Guvernul a respins ideea, spunând că ar întârzia investițiile și că, oricum, banca centrală nu a făcut profit în ultimii ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰