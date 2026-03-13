O fetiţă de 5 ani a ars de vie, iar fratele ei mai mare cu doi ani şi mama lor sunt în stare extrem de gravă după ce casa în care locuiau a luat foc. Nenorocirea s-a întâmplat în timpul nopţii, într-o comună din Constanţa.

Pompierii și polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze. Una ar fi al unui scurt circuit la tabloul electric, însă există posibilitatea ca incendiul să fie izbucnit și din cauza sobei, despre care vecinii spun că scotea foarte mult fum.

Mama a încercat să stingă focul

Incendiul a izbucnit aseară în jurul orei 22. Femeia de 26 de ani, mama a doi copii, ar fi încercat să stingă vâlvătaia cu ajutorul vecinilor, însă nu a reușit să facă lucrul acesta. Fetița de 5 ani a murit intoxicată cu monoxid de carbon.

Articolul continuă după reclamă

Medicii care au ajuns la fața locului au resuscitat-o, însă în urma protocolului a fost declarat decesul. Fratele ei, mai mare, băiatul de 7 ani, se află în stare gravă, este intubat și ventilat mecanic, are arsuri pe 50% din suprafața corpului și în această dimineață a fost transferat cu un elicopter la un spital din București. Mama, femeia de 26 de ani, este și ea în stare critică, cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului și este internată la Spitalul Județean din Constanța.

În momentul în care se va găsi un loc în capitală, va fi și ea transferat acolo.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰