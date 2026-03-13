Serbia are rachete supersonice din China. Vucic acuză o alianță Croația-Albania-Kosovo împotriva Belgradului

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat joi seară că țara sa a achiziționat din China rachete supersonice aer-sol CM400, care au fost deja integrate pe avioanele MiG-29 din dotarea forțelor aeriene sârbe. El a invocat existența unei "alianțe militare" între Croația, Albania și Kosovo, despre care a sugerat, fără a aduce nicio dovadă, că ar putea reprezenta un risc pentru Serbia.

Aleksandar Vucic a recunoscut joi seară că ţara sa are rachete de croazieră sol-sol supersonice chinezeşti, după ce fotografii cu aceste arme montate pe avioane de vânătoare ale sârbilor au fost publicate de un site local. Preşedintele sârb a justificat achiziţia de rachete prin ceea ce a numit intenții ostile ale unor state NATO din apropiere, relatează Bloomberg.

Un număr nespecificat de rachete CM400, capabile să lovească ținte aflate la până la 400 de kilometri distanță, au fost deja montate pe avioanele de luptă MiG-29 SM+ fabricate în Rusia, pe care se bazează în prezent forțele aeriene sârbe, a declarat Vucic joi seara, pentru televiziunea publică RTS. "Avem deja un număr semnificativ de astfel de rachete și vom avea și mai multe. Sunt extrem de scumpe și extrem de eficiente", a spus Vucic.

Potrivit președintelui sârb, Serbia a obținut "un mic discount" față de prețul plătit de Pakistan pentru același tip de rachete, pe care Islamabadul le-ar fi folosit într-un conflict cu India anul trecut. Vucic nu a precizat însă costul achiziției. Rachetele cântăresc aproape o tonă și pot atinge viteze de până la Mach 5, potrivit portalului Tango Six din Belgrad, care a relatat în premieră despre achiziție și a publicat fotografii cu aeronavele echipate cu aceste arme.

Vucic acuză o alianţă militară între Croația, Albania și Kosovo

Vucic a pus programul de înarmare de 17 miliarde de dolari până în 2035 pe seama unei "amenințări" reprezentate de o "alianță militară" formată recent între Croația, Albania și Kosovo. Relațiile dintre Serbia și aceste state sunt tensionate încă din anii ’90, din timpul războaielor care au urmat destrămării Iugoslaviei, totuși, nu există indicii că ele ar pregăti acțiuni ostile împotriva Serbiei în prezent.

"Nu putem ataca țări NATO și nici nu vrem acest lucru. Dar cred sincer că ei așteaptă doar un moment convenabil, atunci când în lume va fi haos", a spus Vucic. Liderul sârb nu a prezentat dovezi pentru aceste afirmații.

Rachetele sunt produse de compania chineză China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) și reprezintă, potrivit lui Vucic, un factor puternic de descurajare împotriva amenințărilor. Potrivit lui, Serbia dorește să mențină relații bune cu NATO, păstrându-şi totodată "neutralitatea militară", adică exclude aderarea la alianță.

Recent, Belgradul a participat la exerciții militare alături de forțele NATO și va continua să facă acest lucru, a mai spus președintele sârb. Vucic a adăugat că premierul Croației, Andrej Plenkovic, l-a asigurat recent că cooperarea militară a țării sale cu Albania și Kosovo nu este îndreptată împotriva Serbiei.

În ultimii ani, Serbia s-a orientat tot mai mult către China pentru investiții și echipamente militare, îndepărtându-se de cooperarea tradițională cu Moscova, izolată tot mai mult de sancțiunile occidentale, aminteşte Bloomberg. În 2024, Belgradul a încheiat un acord şi cu Dassault Aviation pentru achiziția de avioane de luptă Rafale, care vor înlocui treptat o parte din flota sa de origine rusească.

