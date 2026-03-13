Aproape jumătate dintre tinerii români sub 35 de ani nu au loc de muncă, arată un sondaj INSCOP

Tinerii din România se confruntă cu provocări tot mai mari pe piața muncii și în accesul la locuințe proprii, iar perspectivele financiare rămân o sursă de îngrijorare. 56.7% dintre participanții cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani au în prezent un loc de muncă, pe când 43.2% nu sunt angajați, relevă un sondaj de opinie realizat de Inscop. Principalele obstacole în căutarea unui loc de muncă sunt salariile prea mici și lipsa experienței.

Aproape jumătate dintre tinerii sub 35 de ani nu au loc de muncă, arată un sondaj INSCOP - Sursa: Profimedia

Totodată, 61% dintre participanții la sondaj au răspuns că nu dețin în prezent o locuință proprie. De asemenea, mai mult de o treime au spus că stau cu părinții, în timp 20% locuiesc în chirie, arată Inscop.

Salariile mici, principala problemă pentru tinerii care își caută un loc de muncă

În același timp, sondajul arată că salariile mici reprezintă principala problemă pentru tinerii care își caută un loc de muncă. Aproape 44% dintre respondenți spun că nivelul scăzut al salariilor este principalul obstacol în găsirea unui job, în timp ce 25,6% indică lipsa experienței profesionale. Alte dificultăți menționate sunt lipsa oportunităților în zona în care locuiesc (8,7%) și numărul redus de locuri de muncă în domeniul dorit (8%).

Percepția asupra veniturilor este împărțită: 27,5% dintre tineri consideră că salariul lor este bine plătit raportat la costul vieții, în timp ce 28,3% spun contrariul.

În acest context, munca în străinătate rămâne o opțiune luată în calcul de mulți tineri. Potrivit sondajului, 27,5% cred în foarte mare măsură că lucrul în afara țării poate îmbunătăți nivelul de trai, iar 38,7% consideră acest lucru în destul de mare măsură. Ideea este mai populară în rândul tinerilor sub 25 de ani, al celor din mediul rural și al persoanelor cu venituri reduse.

Peste jumătate dintre participanţii studiului se opun avortului

Studiul a analizat și atitudinile tinerilor față de teme sociale sensibile. În ceea ce privește avortul, 35,5% dintre respondenți spun că sunt de acord, în timp ce 58,4% declară că se opun, iar restul nu au exprimat o opinie.

Sunt de acord cu avortul în special: tinerii între 18 și 24 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din mediul urban, cei cu venit ridicat. Sunt împotriva acestui lucru mai ales: persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural, cei cu venit redus.

