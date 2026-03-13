Antena Meniu Search
Echipa de fotbal a Iranului, răspuns pentru Donald Trump: "Nimeni nu ne poate exclude de la Cupa Mondială"

După ce Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a transmis că fotbaliştii din naţionala Iranului îşi riscă propria securitate dacă participă la Cupa Mondială din vară, jucătorii asiatici i-au oferit liderului de la Washington un răspuns pe măsură.

Naţionala de fotbal a Iranului ar urma să înfrunte Belgia, Noua Zeelandă şi Egipt la Cupa Mondială 2026 Naţionala de fotbal a Iranului ar urma să înfrunte Belgia, Noua Zeelandă şi Egipt la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

Fotbaliştii din naţionala Iranului consideră extrem de nepotrivită intervenţia lui Donald Trump şi i-au transmis acestuia că "acest turneu final este un eveniment istoric şi internaţional, iar organismul său de conducere este FIFA, nu un individ sau o ţară. Echipa naţională a Iranului, cu forţă şi o serie de victorii decisive, a fost printre primele echipe calificate la acest eveniment major. Nimeni nu poate exclude echipa naţională a Iranului de la Cupa Mondială. Singura ţară care ar putea fi exclusă este cea care poartă titlul de 'gazdă', dacă nu are capacitatea de a asigura siguranţa echipelor care participă la acest eveniment global".

Reacţia fotbaliştilor din naţionala Iranului vine după ce Donald Trump a transmis că "echipa naţională a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că prezenţa lor este potrivită, pentru propria lor viaţă şi siguranţă".

Gianni Infantino, şeful FIFA, a intervenit şi el în conflict susţinând că a primit asigurări din partea lui Donald Trump că "Statele Unite ale Americii nu vor avea probleme în a găzdui echipa Iranului".

Cupa Mondială de fotbal se desfăşoară în perioada 11 iunie - 19 iulie, în America de Nord, iar meciurile vor fi transmise, în direct şi în exclusivitate în România, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Iran ar urma să joace primul meci pe 16 iunie, de la 04.00, ora României, împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles.

