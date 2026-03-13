Echipa de fotbal a Iranului, răspuns pentru Donald Trump: "Nimeni nu ne poate exclude de la Cupa Mondială"

După ce Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, a transmis că fotbaliştii din naţionala Iranului îşi riscă propria securitate dacă participă la Cupa Mondială din vară, jucătorii asiatici i-au oferit liderului de la Washington un răspuns pe măsură.

Naţionala de fotbal a Iranului ar urma să înfrunte Belgia, Noua Zeelandă şi Egipt la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

Fotbaliştii din naţionala Iranului consideră extrem de nepotrivită intervenţia lui Donald Trump şi i-au transmis acestuia că "acest turneu final este un eveniment istoric şi internaţional, iar organismul său de conducere este FIFA, nu un individ sau o ţară. Echipa naţională a Iranului, cu forţă şi o serie de victorii decisive, a fost printre primele echipe calificate la acest eveniment major. Nimeni nu poate exclude echipa naţională a Iranului de la Cupa Mondială. Singura ţară care ar putea fi exclusă este cea care poartă titlul de 'gazdă', dacă nu are capacitatea de a asigura siguranţa echipelor care participă la acest eveniment global".

Reacţia fotbaliştilor din naţionala Iranului vine după ce Donald Trump a transmis că "echipa naţională a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că prezenţa lor este potrivită, pentru propria lor viaţă şi siguranţă".

Gianni Infantino, şeful FIFA, a intervenit şi el în conflict susţinând că a primit asigurări din partea lui Donald Trump că "Statele Unite ale Americii nu vor avea probleme în a găzdui echipa Iranului".

Articolul continuă după reclamă

Cupa Mondială de fotbal se desfăşoară în perioada 11 iunie - 19 iulie, în America de Nord, iar meciurile vor fi transmise, în direct şi în exclusivitate în România, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Iran ar urma să joace primul meci pe 16 iunie, de la 04.00, ora României, împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles.

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰