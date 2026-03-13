Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ciprian Ciucu, împuternicit de Consiliul General să demareze auditul la STB și Termoenergetica

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost împuternicit de Consiliul General să demareze un audit extern la companiile STB și Termoenergetica, a anunţat Primăria Municipiului București.

de Luca Bădilă

la 13.03.2026 , 14:48
Ciprian Ciucu, împuternicit de Consiliul General să demareze auditul la STB și Termoenergetica - Hepta

Potrivit administrației locale, decizia vine în contextul în care cele două companii au acumulat datorii foarte mari către furnizori și către ANAF. În prezent, Primăria Capitalei acoperă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale Termoenergetica.

Autoritățile avertizează că aceste probleme financiare pun în pericol funcționarea companiilor, iar un eventual faliment ar avea consecințe grave pentru București.

"Să vă dau două cifre pentru a înțelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Brașovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!​", a declarat primarul general.

Articolul continuă după reclamă

Auditul va analiza situația financiară a celor două companii, sursele pierderilor și modul în care funcționează STB și Termoenergetica. În urma verificărilor, autoritățile spun că vor fi stabilite măsurile necesare pentru remedierea problemelor și eficientizarea activității.

Luca Bădilă Like
pmb cgmb primaria capitalei ciprian ciucu
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Ştiri politice » Ciprian Ciucu, împuternicit de Consiliul General să demareze auditul la STB și Termoenergetica