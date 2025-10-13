14 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 octombrie

Pe 14 octombrie 1066, armata normandă a lui William I Cuceritorul a învins armata anglo-saxonă a Regelui Harold al II-lea, ucigându-l pe acesta în Bătălia de la Hastings. Pe 14 octombrie 1465 se face prima mențiune documentară a Bucureștilor, ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul Țării Românești (1462-1478). Pe 14 octombrie 1586, Maria, Regina Scoției, este judecată pentru conspirație împotriva Reginei Elisabeta I a Angliei. Pe 14 octombrie 1802, în Țara Românească a avut loc un puternic cutremur de pământ, cel mai mare seism din România consemnat de documente. Cutremurul s-a produs în Vrancea și se apreciază că a avut o magnitudine de 7,7-7,9 grade. Pe 14 octombrie 1809, după ocuparea Vienei și victoria din Bătălia de la Wagram, Napoleon dictează Pacea de la Schönbrunn Imperiului Austriac, punând capăt Războiului celei de-a Cincea Coaliții. Austria își pierde accesul la Marea Adriatică și este obligată să cedeze Salzburgul Regatului Bavariei. Pe 14 octombrie 1912, fostul președinte Theodore Roosevelt este împușcat și rănit ușor de John Flammang Schrank. Cu rana proaspătă în piept și cu glonțul încă în el, Roosevelt își ține discursul programat.

Pe 14 octombrie 1913 are loc dezastrul de la mina Senghenydd, cel mai grav accident minier din Regatul Unit. Tragedia s-a soldat cu moartea a 439 de mineri. Pe 14 octombrie 1944 se produce Masacrul de la Moisei, când 29 de etnici români şi trei evrei sunt ucişi. Pe 14 octombrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, feldmareșalul german Erwin Rommel este ucis din ordinul lui Hitler. Pe 14 octombrie 1947, pilotul american Chuck Yeager zboară cu un Bell X-1 devenind primul om care a zburat cu viteză mai mare decât a sunetului. Pe 14 octombrie 1962, un avion de recunoaștere american Lockheed U-2 a zburat deasupra Cubei și a fotografiat rachete sovietice capabile de a purta încărcătură nucleară, declanșând criza rachetelor cubaneze. Pe 14 octombrie 1964, Dr. Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Pe 14 octombrie 1980, cel de-al 6-lea Congres al Partidului Muncitorilor s-a încheiat, după ce l-a consacrat drept succesor pe fiul președintelui nord-coreean Kim Il Sung, Kim Jong Il. Pe 14 octombrie 1981, vicepreședintele Hosni Mubarak este ales președinte al Egiptului, la o săptămână după ce Anwar Sadat a fost asasinat. Pe 14 octombrie 1994, liderul palestinian Yasser Arafat, primul ministru israelian Yitzhak Rabin și ministrul de externe israelian Shimon Peres primesc Premiul Nobel pentru Pace pentru rolul lor în stabilirea Acordurilor de la Oslo. Pe 14 octombrie 2014, o furtună de zăpadă și o avalanșă în Himalaya nepaleză declanșate de rămășițele ciclonului Hudhud ucid 43 de persoane.

Nașteri pe 14 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 octombrie, de la Regele Iacob al II-lea al Angliei, născut pe 14 octombrie 1633, sau Regele Ferdinand al VII-lea al Spaniei, născut pe 14 octombrie 1784, şi până la compozitorul român Ciprian Porumbescu, născut pe 14 octombrie 1853, sau politicianul american Dwight David Eisenhower, născut pe 14 octombrie 1890.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 octombrie s-au născut personalităţi precum actorul englez Roger Moore, născut pe 14 octombrie 1927, politicianul zairez Mobutu Sese Seko, născut pe 14 octombrie 1930, cântăreţul britanic Sir Cliff Richard, născut pe 14 octombrie 1940, fotbalistul român Romulus Gabor, născut pe 14 octombrie 1961, fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Cristiano Bergodi, născut pe 14 octombrie 1964, fotbalistul francez Lilian Thuram, născut pe 14 octombrie 1972, cântăreţul american Usher, născut pe 14 octombrie 1978, prezentatorul român de televiziune Mihai Morar, născut pe 14 octombrie 1981, sau jucătorul şi antrenorul român de handbal Adrian Vasile, născut pe 14 octombrie 1982.

Decese pe 14 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 octombrie. Dintre acestea amintim pe feldmareșalul german Erwin Rommel, decedat pe 14 octombrie 1944, actorul american Errol Flynn, decedat pe 14 octombrie 1959, dirijorul şi compozitorul american Leonard Bernstein, decedat pe 14 octombrie 1990, pictorul spaniol Eduardo Arroyo, decedat pe 14 octombrie 2018, sau actorul britanic Robbie Coltrane, decedat pe 14 octombrie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 14 octombrie, printre alţii, pe cântăreţul şi regizorul Cezar Grigoriu, decedat pe 14 octombrie 1978, actriţa Leopoldina Bălănuță, decedată pe 14 octombrie 1998, jucătoarea de tenis Florența Mihai, decedată pe 14 octombrie 2015, sau soprana Mariana Nicolesco, decedată pe 14 octombrie 2022.

