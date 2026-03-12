După mai bine de 70 de ani, vulturul sur revine în România. Mai multe exemplare au fost aduse deja la Rucăr, în Argeș. Aceasta este prima etapă a unui program pe termen lung de reintroducere a speciei și formarea unei populații stabile în Masivul Făgăraș.

De acum înainte, ţara noastră se poate mândri cu 25 de exemplare de vulturi suri aduse din Spania. Mai avem, însă, ceva de așteptat până când putem spune că aceste păsări sunt sută la sută românești.

"Păsările sunt din Spania, ele sunt proprietatea guvernului spaniol și în momentul de față. [...]

Ele când vor fi eliberate încă nu sunt parte a faunei României. Puii care eclozează aici încep să rămână în zonă, ăia deja sunt din fauna țării", a explicat un reprezentant Conservation Carpathia.

Locul în care vulturii au fost aduși nu a fost ales întâmplător.

"A fost o echipă internațională de experți în lucrul cu vulturi care au vizitat mai multe zone și dintre toate, șapte sau opt zone am vizitat în această arie. […] Și dintre toate aici am stabilit că ar fi cel mai potrivit loc", a spus reprezentantul Conservation Carpathia Adrian Aldea.

Păsările vor da naștere unei noi populații de vulturi suri în Masivul Făgăraș. Specialiștii le vor monitoriza în voliera de la Vârful Căpitanului, pentru a le ajuta să se aclimatizeze înainte de eliberarea treptată în mediul natural.

"Are suprafața de aproximativ 160 de metri pătrați, cu posibilitatea de bicompartimentare. […] Asigură toate funcționalitățile necesare procesului de aclimatizare și, ulterior, de eliberare cu un contact cât mai mic din partea omului. […] Avem două geamuri prin care putem să îi observăm fără ca ei să ne vadă. Sunt de asemenea două uși prin care se va administra hrana", a mai spus Adrian Aldea.

Vulturii suri sunt păsări răpitoare care au dispărut din fauna României acum peste 70 de ani din cauza vânătorii și agriculturii extensive.

