15 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 15 aprilie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 15 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 15 aprilie

Pe 15 aprilie 1450 are loc Bătălia de la Formigny, spre sfârșitul Războiului de 100 de Ani. Francezii atacă și aproape anihilează forțele engleze, punând capăt dominației engleze în nordul Franței. Pe 15 aprilie 1632, în Bătălia de la Rain, suedezii, sub Gustavus Adolphus, înving Sfântul Imperiu Roman în timpul Războiului de Treizeci de Ani. Pe 15 aprilie 1755, poetul, jurnalistul și lexicograful britanic Samuel Johnson a publicat, la Londra, "Dicționarul limbii engleze", după nouă ani de muncă. Este încă considerat a fi unul dintre cele mai influente dicționare din istoria limbii engleze. Pe 15 aprilie 1762, prin decret imperial, semnat de Împărăteasa Maria Terezia, se înființează regimentele grănicerești românești: I la Orlat și II la Năsăud. Pe 15 aprilie 1865, președintele american Abraham Lincoln moare, după ce a fost împușcat, în seara precedentă, de actorul John Wilkes Booth. Vicepreședintele Andrew Johnson devine președinte la moartea lui Lincoln.

Pe 15 aprilie 1875, francezii Joseph Crocé-Spinelli și Théodore Sivel au murit din cauza lipsei de oxigen la o altitudine de aproximativ 8.000 de metri, în timpul unui zbor cu balonul în scopul investigațiilor spectroscopice. Al treilea participant, Gaston Tissandier, a supraviețuit și a reușit să aterizeze, dar a rămas surd. Pe 15 aprilie 1912, vasul britanic de pasageri Titanic se scufundă în Atlanticul de Nord la ora 2:20 a.m., la două ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. Din cei 2.227 de pasageri plus echipaj aflați la bord numai 770 vor supraviețui. Pe 15 aprilie 1918, Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România. Pe 15 aprilie 1944, în Al Doilea Război Mondial, înregistrăm primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României. 83 de bombardiere Wellington atacă Turnu-Severin. Pe 15 aprilie 1944, în Al Doilea Război Mondial, înregistrăm al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. Universitatea e distrusă parțial. Pe 15 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, trupele britanice au eliberat deținuții din lagărul de concentrare Bergen-Belsen. Pe 15 aprilie 1989 a avut loc Tragedia de pe Hillsborough. O busculadă umană pe Stadionul Hillsborough s-a soldat cu moartea a 96 de fani ai echipei engleze FC Liverpool. Pe 15 aprilie 1989, reformistul Hu Yaobang a murit în China. Moartea sa, două zile mai târziu, a dus la primele demonstrații în Piața Tiananmen din Beijing. Pe 15 aprilie 1998, Guvernul condus de Radu Vasile a fost validat de către Parlamentul României. Pe 15 aprilie 2013, două bombe au explodat lângă linia de sosire la maratonul din Boston, Massachusetts, omorând cel puțin trei persoane și rănind alte 183. Pe 15 aprilie 2019, un incendiu masiv a cuprins Catedrala Notre-Dame din Paris. Acoperișul și turla principală s-au prăbușit.

Nașteri pe 15 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 15 aprilie, de la pictorul, sculptorul şi arhitectul italian Leonardo da Vinci, născut pe 15 aprilie 1452, sau Sultanul Suleiman al II-lea al Imperiului Otoman, născut pe 15 aprilie 1642, şi până la sociologul francez Émile Durkheim, născut pe 15 aprilie 1858, sau Kim Ir-sen, dictator al Coreei de Nord, născut pe 15 aprilie 1912.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 15 ianuarie s-au născut personalităţi precum istoricul şi prozatorul român Aurel Berinde, născut pe 15 aprilie 1927, medicul şi scriitorul român Ion Vianu, născut pe 15 aprilie 1934, actriţa italiană Claudia Cardinale, născută pe 15 aprilie 1938, cântăreaţa rusă Alla Pugaciova, născută pe 15 aprilie 1949, actriţa engleză Emma Thompson, născută pe 15 aprilie 1959, sau actriţa britanică Emma Watson, născută pe 15 aprilie 1990.

Decese pe 15 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 15 aprilie. Dintre acestea amintim pe filologul rus Mihail Lomonosov, decedat pe 15 aprilie 1765, Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite, decedat pe 15 aprilie 1865, scriitorul francez Jean-Paul Sartre, decedat pe 15 aprilie 1980, actriţa suedeză Greta Garbo, decedată pe 15 aprilie 1990, dictatorul cambodgian Pol Pot, decedat pe 15 aprilie 1998, sau actorul american Brian Dennehy, decedat pe 15 aprilie 2020.

România i-a pierdut într-o zi de 15 aprilie, printre alţii, pe compozitorul Eduard Caudella, decedat pe 15 aprilie 1924, Nicolae Colan, episcop al Clujului și mitropolit, decedat pe 15 aprilie 1967, sau poeta şi eseista Nina Cassian, decedată pe 15 aprilie 2014.

